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В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021
В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 145, до 5 117 274, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:26
2021-06-05T11:26
2021-06-05T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 145, до 5 117 274, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 145 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1340 (14,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 5 117 274 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.
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