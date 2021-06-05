https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735766744.html

В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021

В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 145, до 5 117 274, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:26

2021-06-05T11:26

2021-06-05T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 145, до 5 117 274, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 145 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1340 (14,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 5 117 274 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество