https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T06:08

2021-06-05T06:08

2021-06-05T10:55

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мурашко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее глава Минздрава заявил, что доля россиян с иммунитетом к COVID-19 неплохая, но пока этого недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус. По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан. Сделать прививку можно препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество