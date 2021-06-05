Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом
06:08 05.06.2021 (обновлено: 10:55 05.06.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Но мобильность же граждан продолжается, поэтому в том числе нужно помнить — и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах все равно нужно создать пул вакцинированных людей", — добавил он.
Ранее глава Минздрава заявил, что доля россиян с иммунитетом к COVID-19 неплохая, но пока этого недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус.
По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.
Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан. Сделать прививку можно препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.