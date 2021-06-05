https://ria.ru/20210605/koroanvirus-1735767237.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:28

2021-06-05T11:28

2021-06-05T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

еврейская автономная область

республика тыва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,03%; 3. Еврейская автономная область - 0,04%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

еврейская автономная область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, еврейская автономная область, республика тыва