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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210605/koroanvirus-1735767237.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:28
2021-06-05T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
еврейская автономная область
республика тыва
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,03%; 3. Еврейская автономная область - 0,04%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, еврейская автономная область, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

11:28 05.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,03%; 3. Еврейская автономная область - 0,04%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округНенецкий автономный округЕврейская автономная областьРеспублика Тыва
 
 
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