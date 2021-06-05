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https://ria.ru/20210605/kolumbiya-1735753712.html
В Колумбии в базу данных по вакцинации попали 328 человек старше 120 лет
В Колумбии в базу данных по вакцинации попали 328 человек старше 120 лет - РИА Новости, 05.06.2021
В Колумбии в базу данных по вакцинации попали 328 человек старше 120 лет
В Колумбии в базу данных приоритетной вакцинации попали почти 330 человек старше 120 лет, при том, что нет никаких записей о людях, достигших в стране такого... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:06
2021-06-05T09:06
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БОГОТА, 5 июн - РИА Новости. В Колумбии в базу данных приоритетной вакцинации попали почти 330 человек старше 120 лет, при том, что нет никаких записей о людях, достигших в стране такого возраста.Эта информация опубликована в отчете Главного контрольного управления Колумбии о нарушениях при вакцинации.В отчете говорится, что в базе данных "Моя вакцина" минздрава приоритет в очереди на вакцинацию получили 328 человек старше 120 лет. При этом данных о живых людях, достигших данного возраста, в стране нет.Кроме того, выяснилось, что 1 669 человек моложе 60 лет вакцинировались вне очереди, хотя они не были представителями сектора здравоохранения и не подпадали под другие исключения.Управление выяснило также, что 110 человек, которые числились мертвыми, тоже были привиты. Вдобавок учреждения, предоставляющие медицинские услуги в стране, не внесли в базу данных Paiweb информацию о 3 260 300 введенных дозах вакцины.
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595955113.html
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735717757.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, колумбия, в мире

В Колумбии в базу данных по вакцинации попали 328 человек старше 120 лет

09:06 05.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПамятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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БОГОТА, 5 июн - РИА Новости. В Колумбии в базу данных приоритетной вакцинации попали почти 330 человек старше 120 лет, при том, что нет никаких записей о людях, достигших в стране такого возраста.
Эта информация опубликована в отчете Главного контрольного управления Колумбии о нарушениях при вакцинации.
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В отчете говорится, что в базе данных "Моя вакцина" минздрава приоритет в очереди на вакцинацию получили 328 человек старше 120 лет. При этом данных о живых людях, достигших данного возраста, в стране нет.
Кроме того, выяснилось, что 1 669 человек моложе 60 лет вакцинировались вне очереди, хотя они не были представителями сектора здравоохранения и не подпадали под другие исключения.
Управление выяснило также, что 110 человек, которые числились мертвыми, тоже были привиты. Вдобавок учреждения, предоставляющие медицинские услуги в стране, не внесли в базу данных Paiweb информацию о 3 260 300 введенных дозах вакцины.
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