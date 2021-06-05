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Туризм
https://ria.ru/20210605/italiya-1735667578.html
В Италии снова появилась возможность купить дом у моря за один евро
В Италии снова появилась возможность купить дом у моря за один евро - РИА Новости, 05.06.2021
В Италии снова появилась возможность купить дом у моря за один евро
Многие города Италии реализуют старые, разрушающиеся дома дешевле, чем стоит чашка эспрессо, в том числе и приморский Таранто, где объявлена уже вторая... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T00:16
2021-06-05T00:16
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Многие города Италии реализуют старые, разрушающиеся дома дешевле, чем стоит чашка эспрессо, в том числе и приморский Таранто, где объявлена уже вторая распродажа, сообщает Lonely Planet.Город в Апулии выставляет на рынок новую партию жилья всего за евро: в общей сложности 50 квартир в девяти многоэтажных зданиях. Все дома, которые остро нуждаются в ремонте, расположены в древнем обнесенном стеной районе под названием Изола-Мадре, он же "Материнский остров", выступающий в открытое море. Из многих квартир открывается панорамный вид на залив Таранто, популярный своими мидиями и нетронутыми пляжами. Это единственное прибрежное место в Италии, которое предлагает такие дома. Другие населенные пункты, участвующие в схеме, как правило, находятся в сельских холмистых или горных районах, довольно далеко от побережья.После успеха первой продажи старых домов в прошлом году мэрия Таранто была завалена сотнями запросов и решила повторить акцию, смягчив некоторые правила.Заинтересованные покупатели должны перестроить недвижимость в течение одного года с момента покупки, но могут попросить о продлении срока. Получение вида на жительство и фактический переезд больше не являются обязательными. Покупатели также должны прислать проект плана реконструкции вместе с гарантией депозита в размере тысячи евро, который будет возвращен после завершения работ. Кстати, требуемая сумма является самой низкой в Италии, так как другие города требуют первоначальный взнос в размере от двух до пяти тысяч евро. Апартаменты можно использовать как жилье или превратить в отели типа "постель и завтрак".
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отдых на море, туризм, жилье, туристы, апулия, новости - туризм, италия

В Италии снова появилась возможность купить дом у моря за один евро

00:16 05.06.2021
 
CC BY 2.0 / LANZATE / TARANTO-ITALIAВид на город Таранто в Италии
Вид на город Таранто в Италии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
CC BY 2.0 / LANZATE / TARANTO-ITALIA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Многие города Италии реализуют старые, разрушающиеся дома дешевле, чем стоит чашка эспрессо, в том числе и приморский Таранто, где объявлена уже вторая распродажа, сообщает Lonely Planet.
Город в Апулии выставляет на рынок новую партию жилья всего за евро: в общей сложности 50 квартир в девяти многоэтажных зданиях. Все дома, которые остро нуждаются в ремонте, расположены в древнем обнесенном стеной районе под названием Изола-Мадре, он же "Материнский остров", выступающий в открытое море. Из многих квартир открывается панорамный вид на залив Таранто, популярный своими мидиями и нетронутыми пляжами.
Это единственное прибрежное место в Италии, которое предлагает такие дома. Другие населенные пункты, участвующие в схеме, как правило, находятся в сельских холмистых или горных районах, довольно далеко от побережья.
После успеха первой продажи старых домов в прошлом году мэрия Таранто была завалена сотнями запросов и решила повторить акцию, смягчив некоторые правила.
Заинтересованные покупатели должны перестроить недвижимость в течение одного года с момента покупки, но могут попросить о продлении срока. Получение вида на жительство и фактический переезд больше не являются обязательными. Покупатели также должны прислать проект плана реконструкции вместе с гарантией депозита в размере тысячи евро, который будет возвращен после завершения работ.
Кстати, требуемая сумма является самой низкой в Италии, так как другие города требуют первоначальный взнос в размере от двух до пяти тысяч евро.
Апартаменты можно использовать как жилье или превратить в отели типа "постель и завтрак".
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