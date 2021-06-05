https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.html
Точность системы ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров
Точность системы ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров - РИА Новости, 05.06.2021
Точность системы ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров
Точность определения местоположения с помощью российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров после 2030... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T03:03
2021-06-05T03:03
2021-06-05T03:03
россия
gps
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Точность определения местоположения с помощью российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров после 2030 года, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года могут войти модернизированные высокоэллиптические спутники "ВКК-М", малогабаритные аппараты "МНКА-М", в том числе дополнительные "ДКА", геостационарные "ГСО-М" и среднеорбитальные "Глонасс-КМ".Среди требований к обеспечению уровня точности, доступности и целостности навигации системы ГЛОНАСС после 2030 года в материалах указано, что для услуги высокоточной абсолютной навигации "погрешность определения местоположения за счет космического сегмента (должна быть) 0,1 метра".В феврале 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что точность спутников "Глонасс" составляет 2,6 метра, а с появлением аппаратов нового поколения "Глонасс-К2" она улучшится до 1,3 метра.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов - 24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К". В конце 2021 года планируется запуск первого спутника "Глонасс-К2", в 2026 году - первого высокоэллиптического "Глонасс-ВКК". Также рассматривается идея создания малых навигационных аппаратов.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.
https://ria.ru/20210124/glonass-1594331273.html
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россия, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Точность определения местоположения с помощью российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
планируется улучшить до 10 сантиметров после 2030 года, следует из материалов "Роскосмоса
", размещенных на сайте госзакупок.
"В качестве долгосрочной перспективы развития ГЛОНАСС предполагается рассматривать период до 2050 года, когда орбитальная группировка (ОГ) системы ГЛОНАСС будет сформирована на основе инновационного типа навигационных космических аппаратов (КА). К этому сроку должны быть созданы и внедрены в ОГ системы ГЛОНАСС КА следующего после "Глонасс-К2" поколения (КА "Глонасс-КМ") или модификации, а также, возможно, навигационные космические аппараты нового типа", - говорится в материалах.
Отмечается, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года могут войти модернизированные высокоэллиптические спутники "ВКК-М", малогабаритные аппараты "МНКА-М", в том числе дополнительные "ДКА", геостационарные "ГСО-М" и среднеорбитальные "Глонасс-КМ".
Среди требований к обеспечению уровня точности, доступности и целостности навигации системы ГЛОНАСС после 2030 года в материалах указано, что для услуги высокоточной абсолютной навигации "погрешность определения местоположения за счет космического сегмента (должна быть) 0,1 метра".
В феврале 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
заявлял, что точность спутников "Глонасс" составляет 2,6 метра, а с появлением аппаратов нового поколения "Глонасс-К2" она улучшится до 1,3 метра.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов - 24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К". В конце 2021 года планируется запуск первого спутника "Глонасс-К2", в 2026 году - первого высокоэллиптического "Глонасс-ВКК". Также рассматривается идея создания малых навигационных аппаратов.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS
, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.