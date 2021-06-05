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Улитки-болтушки и невесомость: лучшие фото "Самой красивой страны"
Улитки-болтушки и невесомость: лучшие фото "Самой красивой страны" - РИА Новости, 05.06.2021
Улитки-болтушки и невесомость: лучшие фото "Самой красивой страны"
Стали известны имена победителей VII конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", посвященного сохранению дикой природы России и... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:55
2021-06-05T14:58
россия
русское географическое общество
природа
фото
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Стали известны имена победителей VII конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", посвященного сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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россия, русское географическое общество, природа, фото, фото

Улитки-болтушки и невесомость: лучшие фото "Самой красивой страны"

08:55 05.06.2021 (обновлено: 14:58 05.06.2021)
 
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Стали известны имена победителей VII конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", посвященного сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Юрий Смитюк/РГО/Самая красивая страна

В номинации "Пейзаж" победил Юрий Смитюк с "Волшебным туманом". Когда весенние холода во Владивостоке сменяются теплой погодой, с сопок можно наблюдать, как влажный воздух будто выползает из-за горизонта, чтобы с первыми лучами солнца встать стеной и спустя несколько минут рассеяться, обнаружив городские возвышенности, крыши домов и опоры мостов.

Работа фотографа Юрия Смитюка Волшебный туман, победившая в номинации Пейзаж в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
1 из 14

В номинации "Пейзаж" победил Юрий Смитюк с "Волшебным туманом". Когда весенние холода во Владивостоке сменяются теплой погодой, с сопок можно наблюдать, как влажный воздух будто выползает из-за горизонта, чтобы с первыми лучами солнца встать стеной и спустя несколько минут рассеяться, обнаружив городские возвышенности, крыши домов и опоры мостов.

© Фото : Юрий Смитюк/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Юлия Белякова/РГО/Самая красивая страна

Работа Юлии Беляковой "Крылатые качели" стала лучшей в номинации "Многоликая Россия". На фото запечатлены прабабушка с правнучкой.

Работа фотографа Юлии Беляковой Крылатые качели, победившая в номинации Многоликая Россия в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
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Работа Юлии Беляковой "Крылатые качели" стала лучшей в номинации "Многоликая Россия". На фото запечатлены прабабушка с правнучкой.

© Фото : Юлия Белякова/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Денис Дегтярев/РГО/Самая красивая страна

Победу в номинации "Магия воды" одержал Денис Дегтярев, заснявший медузу аурелию прямо у поверхности в Белом море. "Космос", не меньше.

Работа фотографа Дениса Дегтярева Космос, победившая в номинации Магия воды в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
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Победу в номинации "Магия воды" одержал Денис Дегтярев, заснявший медузу аурелию прямо у поверхности в Белом море. "Космос", не меньше.

© Фото : Денис Дегтярев/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Алексей Цилер/РГО/Самая красивая страна

В номинации "Фотопроект" победил Алексей Цилер. заглянувший за кулисы, пока на сцене шло представление. В объективе оказались танцовщицы кордебалета с их надеждами и триумфами, болью и усталостью, восторгом, смелостью и трудом, совершаемым ради искусства.

Работа фотографа Алексея Цилера Behind The Ballet, победившая в номинации Фотопроект в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
4 из 14

В номинации "Фотопроект" победил Алексей Цилер. заглянувший за кулисы, пока на сцене шло представление. В объективе оказались танцовщицы кордебалета с их надеждами и триумфами, болью и усталостью, восторгом, смелостью и трудом, совершаемым ради искусства.

© Фото : Алексей Цилер/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Александр Державин/РГО/Самая красивая страна

Лучшим в номинации "Снято на смартфон" оказался "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки" Александра Державина. Чтобы сделать этот кадр, фотограф специально отправился в Карелию, узнал время отъезда поезда, его маршрут и заранее прибыл на место съемки в селе Хелюля.

Работа фотографа Александра Державина Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки, победившая в номинации Снято на смартфон в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
5 из 14

Лучшим в номинации "Снято на смартфон" оказался "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки" Александра Державина. Чтобы сделать этот кадр, фотограф специально отправился в Карелию, узнал время отъезда поезда, его маршрут и заранее прибыл на место съемки в селе Хелюля.

© Фото : Александр Державин/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Валерий Горбунов/РГО/Самая красивая страна

"Казанский монастырь города Тамбова", запечатленный Валерием Горбуновым майским утром в тумане, принес фотографу победу в номинации "Россия с высоты птичьего полета".

Работа фотографа Валерия Горбунова Казанский монастырь г. Тамбова, победившая в номинации Россия с высоты птичьего полета в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
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"Казанский монастырь города Тамбова", запечатленный Валерием Горбуновым майским утром в тумане, принес фотографу победу в номинации "Россия с высоты птичьего полета".

© Фото : Валерий Горбунов/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Иван Науменко/РГО/Самая красивая страна

В номинации "Дикие животные" победил Иван Науменко с "Невесомостью". Обычная дальневосточная жерлянка может вас удивить. Если сфотографировать ее снизу, из-под воды, где она любит понежиться, увидишь не обычную зеленую и невзрачную лягушку, а неожиданно яркое создание.

Работа фотографа Ивана Науменко Невесомость, победившая в номинации Дикие животные в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
7 из 14

В номинации "Дикие животные" победил Иван Науменко с "Невесомостью". Обычная дальневосточная жерлянка может вас удивить. Если сфотографировать ее снизу, из-под воды, где она любит понежиться, увидишь не обычную зеленую и невзрачную лягушку, а неожиданно яркое создание.

© Фото : Иван Науменко/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Светлана Иваненко/РГО/Самая красивая страна

Фотограф Светлана Иваненко понаблюдала за тем, как самцы стрекозы в показательных выступлениях перед самкой демонстрируют мастерство не только в полете, но и в плавании. У "Танцев над водой" — победа в номинации "Искусство дикой природы".

Работа фотографа Светланы Иваненко Танцы над водой, победившая в номинации Искусство дикой природы (арт-фото) в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
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Фотограф Светлана Иваненко понаблюдала за тем, как самцы стрекозы в показательных выступлениях перед самкой демонстрируют мастерство не только в полете, но и в плавании. У "Танцев над водой" — победа в номинации "Искусство дикой природы".

© Фото : Светлана Иваненко/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Евгений Мазурин/РГО/Самая красивая страна

Морозным февральским утром над алтайским озером Светлое, которое в народе называют Лебединым, плавал туман. В незамерзающей воде зимуют лебеди-кликуны. Компанию им составляют утки-кряквы. Наградой "Дирижеру" стала победа в номинации "Эти забавные животные". Автор фото — Евгений Мазурин.

Работа фотографа Евгения Мазурина Дирижёр, победившая в номинации Эти забавные животные в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
9 из 14

Морозным февральским утром над алтайским озером Светлое, которое в народе называют Лебединым, плавал туман. В незамерзающей воде зимуют лебеди-кликуны. Компанию им составляют утки-кряквы. Наградой "Дирижеру" стала победа в номинации "Эти забавные животные". Автор фото — Евгений Мазурин.

© Фото : Евгений Мазурин/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Владимир Мельник/РГО/Самая красивая страна

В номинации "Живой архив" победило фото Владимира Мельника "В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа 2018".

Работа фотографа Владимира Мельника В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа 2018, победившая в номинации Живой архив в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
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В номинации "Живой архив" победило фото Владимира Мельника "В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа 2018".

© Фото : Владимир Мельник/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Дарья Поломошнова/РГО/Самая красивая страна

"С интересной книгой и "Майнкрафт" не нужен!" Дарья Поломошнова из Ростовской области в этом убедилась. "Однажды во время сильной грозы все электроприборы были обесточены. И тогда мой брат взял с полки энциклопедию, посвященную космической теме, включил на телефоне подсветку и с большим интересом погрузился в чтение", — рассказывает фотограф. Победа в номинации "Мир людей (глазами детей)".

Работа фотографа Дарьи Поломошновой С интересной книгой и майнкрафт не нужен! , победившая в номинации Мир людей (глазами детей) в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
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"С интересной книгой и "Майнкрафт" не нужен!" Дарья Поломошнова из Ростовской области в этом убедилась. "Однажды во время сильной грозы все электроприборы были обесточены. И тогда мой брат взял с полки энциклопедию, посвященную космической теме, включил на телефоне подсветку и с большим интересом погрузился в чтение", — рассказывает фотограф. Победа в номинации "Мир людей (глазами детей)".

© Фото : Дарья Поломошнова/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Ярослава Меркулова/РГО/Самая красивая страна

"Ушки на макушке". В номинации "Мир животных (глазами детей)" лучшей стала работа Ярославы Меркуловой. Косули идут по снегу, а сами слушают все, что происходит позади.

Работа фотографа Ярославы Меркуловой Ушки на макушке, победившая в номинации Мир животных (глазами детей) в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
12 из 14

"Ушки на макушке". В номинации "Мир животных (глазами детей)" лучшей стала работа Ярославы Меркуловой. Косули идут по снегу, а сами слушают все, что происходит позади.

© Фото : Ярослава Меркулова/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Филипп Харченко/РГО/Самая красивая страна

Как-то раз Филипп Харченко заметил на полянке двух чрезвычайно увлеченных разговором особ. "Улитки-болтушки" принесли фотографу удачу: кадр победил в номинации "Макромир (глазами детей)".

Работа фотографа Филиппа Харченко Улитки болтушки, победившая в номинации Макромир (глазами детей) в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
13 из 14

Как-то раз Филипп Харченко заметил на полянке двух чрезвычайно увлеченных разговором особ. "Улитки-болтушки" принесли фотографу удачу: кадр победил в номинации "Макромир (глазами детей)".

© Фото : Филипп Харченко/РГО/Самая красивая страна
© Фото : Ольга Барканова/РГО/Самая красивая страна

В номинации "Пейзаж (глазами детей)" не было равных Ольге Баркановой. Кажется, разгулявшийся Тихий океан вот-вот вырвется из ее кадра "Тройной накат".

Работа фотографа Ольги Баркановой Тройной накат, победившая в номинации Пейзаж (глазами детей) в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна
14 из 14

В номинации "Пейзаж (глазами детей)" не было равных Ольге Баркановой. Кажется, разгулявшийся Тихий океан вот-вот вырвется из ее кадра "Тройной накат".

© Фото : Ольга Барканова/РГО/Самая красивая страна
 
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