Улитки-болтушки и невесомость: лучшие фото "Самой красивой страны"
В номинации "Пейзаж" победил Юрий Смитюк с "Волшебным туманом". Когда весенние холода во Владивостоке сменяются теплой погодой, с сопок можно наблюдать, как влажный воздух будто выползает из-за горизонта, чтобы с первыми лучами солнца встать стеной и спустя несколько минут рассеяться, обнаружив городские возвышенности, крыши домов и опоры мостов.
В номинации "Пейзаж" победил Юрий Смитюк с "Волшебным туманом". Когда весенние холода во Владивостоке сменяются теплой погодой, с сопок можно наблюдать, как влажный воздух будто выползает из-за горизонта, чтобы с первыми лучами солнца встать стеной и спустя несколько минут рассеяться, обнаружив городские возвышенности, крыши домов и опоры мостов.
Работа Юлии Беляковой "Крылатые качели" стала лучшей в номинации "Многоликая Россия". На фото запечатлены прабабушка с правнучкой.
Работа Юлии Беляковой "Крылатые качели" стала лучшей в номинации "Многоликая Россия". На фото запечатлены прабабушка с правнучкой.
Победу в номинации "Магия воды" одержал Денис Дегтярев, заснявший медузу аурелию прямо у поверхности в Белом море. "Космос", не меньше.
Победу в номинации "Магия воды" одержал Денис Дегтярев, заснявший медузу аурелию прямо у поверхности в Белом море. "Космос", не меньше.
В номинации "Фотопроект" победил Алексей Цилер. заглянувший за кулисы, пока на сцене шло представление. В объективе оказались танцовщицы кордебалета с их надеждами и триумфами, болью и усталостью, восторгом, смелостью и трудом, совершаемым ради искусства.
В номинации "Фотопроект" победил Алексей Цилер. заглянувший за кулисы, пока на сцене шло представление. В объективе оказались танцовщицы кордебалета с их надеждами и триумфами, болью и усталостью, восторгом, смелостью и трудом, совершаемым ради искусства.
Лучшим в номинации "Снято на смартфон" оказался "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки" Александра Державина. Чтобы сделать этот кадр, фотограф специально отправился в Карелию, узнал время отъезда поезда, его маршрут и заранее прибыл на место съемки в селе Хелюля.
Лучшим в номинации "Снято на смартфон" оказался "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки" Александра Державина. Чтобы сделать этот кадр, фотограф специально отправился в Карелию, узнал время отъезда поезда, его маршрут и заранее прибыл на место съемки в селе Хелюля.
"Казанский монастырь города Тамбова", запечатленный Валерием Горбуновым майским утром в тумане, принес фотографу победу в номинации "Россия с высоты птичьего полета".
"Казанский монастырь города Тамбова", запечатленный Валерием Горбуновым майским утром в тумане, принес фотографу победу в номинации "Россия с высоты птичьего полета".
В номинации "Дикие животные" победил Иван Науменко с "Невесомостью". Обычная дальневосточная жерлянка может вас удивить. Если сфотографировать ее снизу, из-под воды, где она любит понежиться, увидишь не обычную зеленую и невзрачную лягушку, а неожиданно яркое создание.
В номинации "Дикие животные" победил Иван Науменко с "Невесомостью". Обычная дальневосточная жерлянка может вас удивить. Если сфотографировать ее снизу, из-под воды, где она любит понежиться, увидишь не обычную зеленую и невзрачную лягушку, а неожиданно яркое создание.
Фотограф Светлана Иваненко понаблюдала за тем, как самцы стрекозы в показательных выступлениях перед самкой демонстрируют мастерство не только в полете, но и в плавании. У "Танцев над водой" — победа в номинации "Искусство дикой природы".
Фотограф Светлана Иваненко понаблюдала за тем, как самцы стрекозы в показательных выступлениях перед самкой демонстрируют мастерство не только в полете, но и в плавании. У "Танцев над водой" — победа в номинации "Искусство дикой природы".
Морозным февральским утром над алтайским озером Светлое, которое в народе называют Лебединым, плавал туман. В незамерзающей воде зимуют лебеди-кликуны. Компанию им составляют утки-кряквы. Наградой "Дирижеру" стала победа в номинации "Эти забавные животные". Автор фото — Евгений Мазурин.
Морозным февральским утром над алтайским озером Светлое, которое в народе называют Лебединым, плавал туман. В незамерзающей воде зимуют лебеди-кликуны. Компанию им составляют утки-кряквы. Наградой "Дирижеру" стала победа в номинации "Эти забавные животные". Автор фото — Евгений Мазурин.
В номинации "Живой архив" победило фото Владимира Мельника "В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа 2018".
В номинации "Живой архив" победило фото Владимира Мельника "В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа 2018".
"С интересной книгой и "Майнкрафт" не нужен!" Дарья Поломошнова из Ростовской области в этом убедилась. "Однажды во время сильной грозы все электроприборы были обесточены. И тогда мой брат взял с полки энциклопедию, посвященную космической теме, включил на телефоне подсветку и с большим интересом погрузился в чтение", — рассказывает фотограф. Победа в номинации "Мир людей (глазами детей)".
"С интересной книгой и "Майнкрафт" не нужен!" Дарья Поломошнова из Ростовской области в этом убедилась. "Однажды во время сильной грозы все электроприборы были обесточены. И тогда мой брат взял с полки энциклопедию, посвященную космической теме, включил на телефоне подсветку и с большим интересом погрузился в чтение", — рассказывает фотограф. Победа в номинации "Мир людей (глазами детей)".
"Ушки на макушке". В номинации "Мир животных (глазами детей)" лучшей стала работа Ярославы Меркуловой. Косули идут по снегу, а сами слушают все, что происходит позади.
"Ушки на макушке". В номинации "Мир животных (глазами детей)" лучшей стала работа Ярославы Меркуловой. Косули идут по снегу, а сами слушают все, что происходит позади.
Как-то раз Филипп Харченко заметил на полянке двух чрезвычайно увлеченных разговором особ. "Улитки-болтушки" принесли фотографу удачу: кадр победил в номинации "Макромир (глазами детей)".
Как-то раз Филипп Харченко заметил на полянке двух чрезвычайно увлеченных разговором особ. "Улитки-болтушки" принесли фотографу удачу: кадр победил в номинации "Макромир (глазами детей)".
В номинации "Пейзаж (глазами детей)" не было равных Ольге Баркановой. Кажется, разгулявшийся Тихий океан вот-вот вырвется из ее кадра "Тройной накат".
В номинации "Пейзаж (глазами детей)" не было равных Ольге Баркановой. Кажется, разгулявшийся Тихий океан вот-вот вырвется из ее кадра "Тройной накат".