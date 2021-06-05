Улитки-болтушки и невесомость: лучшие фото "Самой красивой страны"

"С интересной книгой и "Майнкрафт" не нужен!" Дарья Поломошнова из Ростовской области в этом убедилась. "Однажды во время сильной грозы все электроприборы были обесточены. И тогда мой брат взял с полки энциклопедию, посвященную космической теме, включил на телефоне подсветку и с большим интересом погрузился в чтение", — рассказывает фотограф. Победа в номинации "Мир людей (глазами детей)".