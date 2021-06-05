https://ria.ru/20210605/fetva-1735811964.html

В ДУМ хотят приравнять смерть из-за превышения скорости к суициду

В ДУМ хотят приравнять смерть из-за превышения скорости к суициду - РИА Новости, 05.06.2021

В ДУМ хотят приравнять смерть из-за превышения скорости к суициду

Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ обсудит вопрос об издании фетвы (богословского определения) о признании самоубийцами... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T18:08

2021-06-05T18:08

2021-06-05T18:08

религия и мировоззрение

россия

ильдар аляутдинов

узбекистан

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ обсудит вопрос об издании фетвы (богословского определения) о признании самоубийцами водителей, погибших из-за превышения скорости, как это сделано в Узбекистане, рассказал РИА Новости заместитель председателя совета муфтиев Ильдар Аляутдинов.Ранее Управление мусульман Узбекистана (УМУ) вынесло фетву, в которой приравняло водителей, погибших из-за превышения скорости, к самоубийцам. В управлении поясняли, что соблюдение правил дорожного движения служит достижению целей шариата, а их нарушение является ущемлением прав других участников дорожного движения."Безусловно, подобные заключения могут положительно повлиять на безопасность дорожного движения. Для большого числа мусульман России фетвы, выносимые в рамках Совета улемов ДУМ РФ, имеют большую значимость. И факт того, что водитель, виновный в ДТП, в случае своей смерти будет признан самоубийцей, может стать серьезным сдерживающим фактором не нарушать правила дорожного движения. В ближайшее время мы вынесем данный вопрос на обсуждение с членами Совета", - рассказал РИА Новости Аляутдинов, комментируя фетву УМУ.Пока в рамках деятельности Совета улемов ДУМ РФ фетва о соблюдении правил дорожного движения не выносилась, подчеркнул муфтий. В ряде стран подобные богословские заключения, по его информации, уже приняты, но комментировать их без детального изучения вопроса, как полагает зампред Совета улемов ДУМ РФ, нельзя, хотя в Коране и Сунне есть ряд аятов и хадисов на эту тему.Аляутдинов считает тему актуальной в современных условиях, но требующей детальной проработки. "Есть множество нюансов, которые необходимо учесть при вынесении решения. Например, сложно определить, нарушил ли водитель правила дорожного движения осознанно или это произошло из-за невнимательности. Следовательно, сразу признать водителя, погибшего в результате ДТП из-за нарушения им ПДД, самоубийцей, неправильно", - заключил он.

https://ria.ru/20210525/kharam-1733861755.html

https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602040552.html

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россия, ильдар аляутдинов, узбекистан