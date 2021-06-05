https://ria.ru/20210605/elektrosamokat-1735744953.html

В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами

В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами - РИА Новости, 05.06.2021

В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами

Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T04:05

2021-06-05T04:05

2021-06-05T04:05

россия

транспорт

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733800605_0:219:3068:1946_1920x0_80_0_0_9f538a76b0d21cc9e6ebbb908cf4be26.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств.В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.

https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, транспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии)