https://ria.ru/20210605/elektrosamokat-1735744953.html
В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами
В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами - РИА Новости, 05.06.2021
В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами
Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T04:05
2021-06-05T04:05
2021-06-05T04:05
россия
транспорт
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств.В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.
https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html
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россия, транспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии)