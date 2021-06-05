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В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами
В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами - РИА Новости, 05.06.2021
В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами
Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T04:05
2021-06-05T04:05
россия
транспорт
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств.В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.
https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html
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россия, транспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

В МВД рассказали, кто разрабатывает правила пользования электросамокатами

04:05 05.06.2021
 
© Depositphotos / RemainsДевушка на электросамокате
Девушка на электросамокате - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / Remains
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Разработчиком соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090" является Минтранс России", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств.
В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:50
В Калининграде арестовали водителя электросамоката за отсутствие прав
 
РоссияТранспортМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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