https://ria.ru/20210605/ekonomiya-1735746380.html

Автомобилистам назвали пять способов сэкономить топливо

Автомобилистам назвали пять способов сэкономить топливо - РИА Новости, 05.06.2021

Автомобилистам назвали пять способов сэкономить топливо

Журнал "За рулем" назвал пять приемов для экономии топлива при езде на автомобиле. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T05:18

2021-06-05T05:18

2021-06-05T12:54

авто

за рулем

общество

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал пять приемов для экономии топлива при езде на автомобиле.Во-первых, как указывает автор статьи, стоит избегать установки различных дополнительных приспособлений и устройств, таких как "кенгурятник", защита порогов, поперечные рейлинги на крыше с багажником. "Все это "цепляется" за воздух и тормозит автомобиль, из-за чего двигателю приходится напрягаться и поглощать больше топлива", — пояснил он.Во-вторых, для экономии топлива необходимо своевременно менять воздушный и топливный фильтры автомобиля. "При забитых воздушном и топливном фильтрах эффективность мотора падает. И чтобы держаться в потоке так, как хочет буквально пинающий педаль газа водитель, ему приходится напрягаться. Особенно важна чистота воздушного фильтра, а также его сопротивление — оно должно быть минимальным", — объяснил специалист.Третий прием заключается в использовании наката при движении. Для этого необходимо проверять давление в шинах и при необходимости накачать их до значения, предусмотренного в инструкции по эксплуатации, а также регулярно чистить тормозные механизмы.Еще один способ экономить топливо — не возить с собой лишнее, продолжает эксперт. "Любой груз существенен при разгонах и влияет на степень деформации шин в области пятна контакта, делая его больше", — отметил он.Последний из предложенных приемов заключается в поддержании оптимальной скорости движения. "Поддерживайте скорость в районе 90 километров в час на трассе и примерно 70 километров в час в городе — там, где это разрешено. Это самые экономичные режимы движения", — заключил специалист.

https://ria.ru/20210510/ekspert-1731631575.html

https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html

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авто, за рулем, общество