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https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии - РИА Новости, 10.06.2021
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии
Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-05T12:03
2021-06-10T18:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога."Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, устойчивого развития, формированию экологической культуры горожан. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год улучшается качество воздуха и воды, увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что Москва – в списке 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. А также российская столица – в числе самых зеленых мегаполисов: 49% площади города – озелененные территории. В Москве 19,5 тысячи га – площадь особо охраняемых природных территорий, 569 краснокнижных животных и растений обитают на природных территориях.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), петр бирюков, москва, общество

Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии

12:03 05.06.2021 (обновлено: 18:03 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога.
"Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, устойчивого развития, формированию экологической культуры горожан. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год улучшается качество воздуха и воды, увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Отмечается, что Москва – в списке 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. А также российская столица – в числе самых зеленых мегаполисов: 49% площади города – озелененные территории. В Москве 19,5 тысячи га – площадь особо охраняемых природных территорий, 569 краснокнижных животных и растений обитают на природных территориях.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)Петр БирюковМоскваОбщество
 
 
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