https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html

Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии

Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии - РИА Новости, 10.06.2021

Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии

Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-05T12:03

2021-06-05T12:03

2021-06-10T18:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога."Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, устойчивого развития, формированию экологической культуры горожан. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год улучшается качество воздуха и воды, увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что Москва – в списке 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. А также российская столица – в числе самых зеленых мегаполисов: 49% площади города – озелененные территории. В Москве 19,5 тысячи га – площадь особо охраняемых природных территорий, 569 краснокнижных животных и растений обитают на природных территориях.

https://ria.ru/20210604/asfalt-1735578329.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), петр бирюков, москва, общество