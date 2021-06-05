https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии - РИА Новости, 10.06.2021
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии
Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-05T12:03
2021-06-05T12:03
2021-06-10T18:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога."Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, устойчивого развития, формированию экологической культуры горожан. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год улучшается качество воздуха и воды, увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что Москва – в списке 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. А также российская столица – в числе самых зеленых мегаполисов: 49% площади города – озелененные территории. В Москве 19,5 тысячи га – площадь особо охраняемых природных территорий, 569 краснокнижных животных и растений обитают на природных территориях.
https://ria.ru/20210604/asfalt-1735578329.html
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), петр бирюков, москва, общество