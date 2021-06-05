https://ria.ru/20210605/braziliya-1735750390.html

Губернаторы в Бразилии сожалеют об ограничениях для "Спутника V"

Губернаторы в Бразилии сожалеют об ограничениях для "Спутника V" - РИА Новости, 05.06.2021

Губернаторы в Бразилии сожалеют об ограничениях для "Спутника V"

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление о решении... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:19

2021-06-05T08:19

2021-06-05T08:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

пиауи

the lancet

здоровье - общество

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июн - РИА Новости. Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление о решении санитарного регулятора ограничить на начальном этапе объем ее поставок."Бразилии срочно нужно больше вакцин, и мы не можем тратить время на поиски решений, чтобы дозы поступали как можно быстрее", - заявил губернатор Пиауи Веллингтон Диас, который координирует усилия регионов, заинтересованных в "Спутнике".По словам политика, они уже согласовали контракты на закупку.Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa ранее одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив ряд ограничений.Регулятор решил ограничить объем первоначальной поставки, чтобы проконтролировать использование вакцины и побочные эффекты, количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов-участников заявки на импорт. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации."Несмотря на небольшое количество разрешенных доз, одобрение нашего регулирующего органа говорит о том, что вакцина безопасна и эффективна", - добавил Диас.Губернатор штата Баия Руи Коста также заявил, что выделенные квоты не покрывают потребностей регионов."Объёмы, утвержденные Anvisa, намного ниже реальных потребностей. Теперь мы должны постараться доставить то, что было одобрено, в ближайшее время, и вакцинировать наших людей, вакцина спасает жизни", - сказал Коста.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735744709.html

пиауи

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, пиауи, the lancet, здоровье - общество, бразилия, в мире