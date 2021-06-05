https://ria.ru/20210605/braziliya-1735750390.html
Губернаторы в Бразилии сожалеют об ограничениях для "Спутника V"
Губернаторы в Бразилии сожалеют об ограничениях для "Спутника V" - РИА Новости, 05.06.2021
Губернаторы в Бразилии сожалеют об ограничениях для "Спутника V"
Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление о решении... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:19
2021-06-05T08:19
2021-06-05T08:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
пиауи
the lancet
здоровье - общество
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июн - РИА Новости. Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление о решении санитарного регулятора ограничить на начальном этапе объем ее поставок."Бразилии срочно нужно больше вакцин, и мы не можем тратить время на поиски решений, чтобы дозы поступали как можно быстрее", - заявил губернатор Пиауи Веллингтон Диас, который координирует усилия регионов, заинтересованных в "Спутнике".По словам политика, они уже согласовали контракты на закупку.Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa ранее одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив ряд ограничений.Регулятор решил ограничить объем первоначальной поставки, чтобы проконтролировать использование вакцины и побочные эффекты, количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов-участников заявки на импорт. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации."Несмотря на небольшое количество разрешенных доз, одобрение нашего регулирующего органа говорит о том, что вакцина безопасна и эффективна", - добавил Диас.Губернатор штата Баия Руи Коста также заявил, что выделенные квоты не покрывают потребностей регионов."Объёмы, утвержденные Anvisa, намного ниже реальных потребностей. Теперь мы должны постараться доставить то, что было одобрено, в ближайшее время, и вакцинировать наших людей, вакцина спасает жизни", - сказал Коста.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, пиауи, the lancet, здоровье - общество, бразилия, в мире
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июн - РИА Новости.
Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии
, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление о решении санитарного регулятора ограничить на начальном этапе объем ее поставок.
"Бразилии срочно нужно больше вакцин, и мы не можем тратить время на поиски решений, чтобы дозы поступали как можно быстрее", - заявил губернатор Пиауи
Веллингтон Диас, который координирует усилия регионов, заинтересованных в "Спутнике".
По словам политика, они уже согласовали контракты на закупку.
Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa ранее одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив ряд ограничений.
Регулятор решил ограничить объем первоначальной поставки, чтобы проконтролировать использование вакцины и побочные эффекты, количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов-участников заявки на импорт. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации.
"Несмотря на небольшое количество разрешенных доз, одобрение нашего регулирующего органа говорит о том, что вакцина безопасна и эффективна", - добавил Диас.
Губернатор штата Баия Руи Коста также заявил, что выделенные квоты не покрывают потребностей регионов.
"Объёмы, утвержденные Anvisa, намного ниже реальных потребностей. Теперь мы должны постараться доставить то, что было одобрено, в ближайшее время, и вакцинировать наших людей, вакцина спасает жизни", - сказал Коста.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и НИЦ Гамалеи.