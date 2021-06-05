https://ria.ru/20210605/bloger-1735744500.html
Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов
Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов - РИА Новости, 05.06.2021
Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов
Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T03:39
2021-06-05T03:39
2021-06-05T13:48
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735744321_0:0:1470:827_1920x0_80_0_0_547b0a932475bed896b118bbb22cb8fc.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.Блогер столкнулся с автомобилем каршеринга, в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал водитель арендованной машины, после столкновения Литвин якобы выскочил из салона и начал кричать, что он "звезда", а его машина стоит 15 миллионов рублей."Начал кричать: "Я звезда! Ты что, меня не знаешь?" — рассказал молодой человек. Он добавил, что блогер не поинтересовался его состоянием после инцидента и якобы грозился "сровнять с землей".Сам Литвин не стал комментировать произошедшее. У ютьюб-канала блогера почти семь миллионов подписчиков.Ранее на ютьюб-канале Литвина было опубликовано видео, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину. После этого правоохранители организовали проверку. По данным СК, перед полетом пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, при этом он действовал по указанию блогера. В ходе проверки следователи изъяли вертолет, а пилота отстранили от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210208/pereputal-1596570915.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735744321_14:0:1223:907_1920x0_80_0_0_d90a142bca10ffd2d25f167ba0c72aae.jpg
Блогер привязал мужчину к вертолету
Блогер Михаил Литвин (который сжег машину за 13 млн рублей) появился с новым приколом. В этот раз он скотчем привязал человека к вертолету и поднял в воздух ради лайков.
2021-06-05T03:39
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы
, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ
.
Блогер столкнулся с автомобилем каршеринга, в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал водитель арендованной машины, после столкновения Литвин якобы выскочил из салона и начал кричать, что он "звезда", а его машина стоит 15 миллионов рублей.
"Начал кричать: "Я звезда! Ты что, меня не знаешь?" — рассказал молодой человек. Он добавил, что блогер не поинтересовался его состоянием после инцидента и якобы грозился "сровнять с землей".
Сам Литвин не стал комментировать произошедшее. У ютьюб-канала блогера почти семь миллионов подписчиков.
Ранее на ютьюб-канале Литвина было опубликовано видео, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину. После этого правоохранители организовали проверку. По данным СК
, перед полетом пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, при этом он действовал по указанию блогера.
В ходе проверки следователи изъяли вертолет, а пилота отстранили от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.