https://ria.ru/20210605/bloger-1735744500.html

Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов

Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов - РИА Новости, 05.06.2021

Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов

Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T03:39

2021-06-05T03:39

2021-06-05T13:48

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.Блогер столкнулся с автомобилем каршеринга, в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал водитель арендованной машины, после столкновения Литвин якобы выскочил из салона и начал кричать, что он "звезда", а его машина стоит 15 миллионов рублей."Начал кричать: "Я звезда! Ты что, меня не знаешь?" — рассказал молодой человек. Он добавил, что блогер не поинтересовался его состоянием после инцидента и якобы грозился "сровнять с землей".Сам Литвин не стал комментировать произошедшее. У ютьюб-канала блогера почти семь миллионов подписчиков.Ранее на ютьюб-канале Литвина было опубликовано видео, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину. После этого правоохранители организовали проверку. По данным СК, перед полетом пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, при этом он действовал по указанию блогера. В ходе проверки следователи изъяли вертолет, а пилота отстранили от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210208/pereputal-1596570915.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Блогер привязал мужчину к вертолету Блогер Михаил Литвин (который сжег машину за 13 млн рублей) появился с новым приколом. В этот раз он скотчем привязал человека к вертолету и поднял в воздух ради лайков. 2021-06-05T03:39 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия