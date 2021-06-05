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Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов
Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов - РИА Новости, 05.06.2021
Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов
Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T03:39
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.Блогер столкнулся с автомобилем каршеринга, в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал водитель арендованной машины, после столкновения Литвин якобы выскочил из салона и начал кричать, что он "звезда", а его машина стоит 15 миллионов рублей."Начал кричать: "Я звезда! Ты что, меня не знаешь?" — рассказал молодой человек. Он добавил, что блогер не поинтересовался его состоянием после инцидента и якобы грозился "сровнять с землей".Сам Литвин не стал комментировать произошедшее. У ютьюб-канала блогера почти семь миллионов подписчиков.Ранее на ютьюб-канале Литвина было опубликовано видео, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину. После этого правоохранители организовали проверку. По данным СК, перед полетом пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, при этом он действовал по указанию блогера. В ходе проверки следователи изъяли вертолет, а пилота отстранили от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Блогер привязал мужчину к вертолету
Блогер Михаил Литвин (который сжег машину за 13 млн рублей) появился с новым приколом. В этот раз он скотчем привязал человека к вертолету и поднял в воздух ради лайков.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Примотавший человека к вертолету блогер разбил автомобиль за 15 миллионов

03:39 05.06.2021 (обновлено: 13:48 05.06.2021)
 
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин попал в ДТП на западе Москвы, разбив автомобиль BMW M8 стоимостью 15 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Блогер столкнулся с автомобилем каршеринга, в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал водитель арендованной машины, после столкновения Литвин якобы выскочил из салона и начал кричать, что он "звезда", а его машина стоит 15 миллионов рублей.
"Начал кричать: "Я звезда! Ты что, меня не знаешь?" — рассказал молодой человек. Он добавил, что блогер не поинтересовался его состоянием после инцидента и якобы грозился "сровнять с землей".
Сам Литвин не стал комментировать произошедшее. У ютьюб-канала блогера почти семь миллионов подписчиков.
Ранее на ютьюб-канале Литвина было опубликовано видео, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину. После этого правоохранители организовали проверку. По данным СК, перед полетом пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, при этом он действовал по указанию блогера.
В ходе проверки следователи изъяли вертолет, а пилота отстранили от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Михаила Литвина
8 февраля, 18:35
Российский блогер "перепутал педали" и въехал в витрину салона на Porsche
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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