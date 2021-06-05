Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер
20:03 05.06.2021 (обновлено: 21:29 05.06.2021)
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Белоруссия готова сесть за стол переговоров и продолжить диалог с Украиной в партнерском формате, мяч на ее стороне, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его словам, белорусская сторона неоднократно предлагала украинской провести переговоры, как это было раньше. "У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты", - заявил белорусский премьер.
Глава белорусского правительства добавил, что внутренняя совесть Белоруссии чиста в отношениях с Киевом. "В нелегкие для Украины времена Беларусь занимала сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине. Мы никогда не предпринимали враждебных действий по отношению к Украине. Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать", - сказал он.
Головченко обратил внимание, что принятое Минском недавно решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины является ответом на введение так называемых антидемпинговых пошлин в отношении белорусского экспорта на украинский рынок, в первую очередь металлопродукции. Отвечая на вопрос, будут ли ответные меры на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа", он ответил: "Скоро узнаете".
В то же время белорусский премьер-министр подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за свободную торговлю с Украиной без изъятий, барьеров и ограничений. В этой связи он также прокомментировал сообщения в СМИ якобы о решении "из мести" не поставлять бензин на Украину. "Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца - это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт. После его окончания поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком", - сказал Головченко.
В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Среди стран, из которых координируются акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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