https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735822030.html

Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер

Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер - РИА Новости, 05.06.2021

Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер

Белоруссия готова сесть за стол переговоров и продолжить диалог с Украиной в партнерском формате, мяч на ее стороне, заявил белорусский премьер Роман... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T20:03

2021-06-05T20:03

2021-06-05T21:29

роман головченко

александр лукашенко

минск

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Белоруссия готова сесть за стол переговоров и продолжить диалог с Украиной в партнерском формате, мяч на ее стороне, заявил белорусский премьер Роман Головченко."Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".По его словам, белорусская сторона неоднократно предлагала украинской провести переговоры, как это было раньше. "У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты", - заявил белорусский премьер.Глава белорусского правительства добавил, что внутренняя совесть Белоруссии чиста в отношениях с Киевом. "В нелегкие для Украины времена Беларусь занимала сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине. Мы никогда не предпринимали враждебных действий по отношению к Украине. Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать", - сказал он.Головченко обратил внимание, что принятое Минском недавно решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины является ответом на введение так называемых антидемпинговых пошлин в отношении белорусского экспорта на украинский рынок, в первую очередь металлопродукции. Отвечая на вопрос, будут ли ответные меры на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа", он ответил: "Скоро узнаете".В то же время белорусский премьер-министр подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за свободную торговлю с Украиной без изъятий, барьеров и ограничений. В этой связи он также прокомментировал сообщения в СМИ якобы о решении "из мести" не поставлять бензин на Украину. "Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца - это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт. После его окончания поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком", - сказал Головченко.В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Среди стран, из которых координируются акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735818799.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/belorussiya-1735822622.html

https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735820446.html

минск

белоруссия

украина

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роман головченко, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина, в мире