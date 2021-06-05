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Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер
Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер - РИА Новости, 05.06.2021
Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер
Белоруссия готова сесть за стол переговоров и продолжить диалог с Украиной в партнерском формате, мяч на ее стороне, заявил белорусский премьер Роман... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T20:03
2021-06-05T21:29
роман головченко
александр лукашенко
минск
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Белоруссия готова сесть за стол переговоров и продолжить диалог с Украиной в партнерском формате, мяч на ее стороне, заявил белорусский премьер Роман Головченко."Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".По его словам, белорусская сторона неоднократно предлагала украинской провести переговоры, как это было раньше. "У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты", - заявил белорусский премьер.Глава белорусского правительства добавил, что внутренняя совесть Белоруссии чиста в отношениях с Киевом. "В нелегкие для Украины времена Беларусь занимала сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине. Мы никогда не предпринимали враждебных действий по отношению к Украине. Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать", - сказал он.Головченко обратил внимание, что принятое Минском недавно решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины является ответом на введение так называемых антидемпинговых пошлин в отношении белорусского экспорта на украинский рынок, в первую очередь металлопродукции. Отвечая на вопрос, будут ли ответные меры на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа", он ответил: "Скоро узнаете".В то же время белорусский премьер-министр подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за свободную торговлю с Украиной без изъятий, барьеров и ограничений. В этой связи он также прокомментировал сообщения в СМИ якобы о решении "из мести" не поставлять бензин на Украину. "Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца - это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт. После его окончания поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком", - сказал Головченко.В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Среди стран, из которых координируются акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735818799.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/belorussiya-1735822622.html
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роман головченко, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина, в мире

Белоруссия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил премьер

20:03 05.06.2021 (обновлено: 21:29 05.06.2021)
 
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Белоруссия готова сесть за стол переговоров и продолжить диалог с Украиной в партнерском формате, мяч на ее стороне, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:28
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По его словам, белорусская сторона неоднократно предлагала украинской провести переговоры, как это было раньше. "У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты", - заявил белорусский премьер.
Глава белорусского правительства добавил, что внутренняя совесть Белоруссии чиста в отношениях с Киевом. "В нелегкие для Украины времена Беларусь занимала сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине. Мы никогда не предпринимали враждебных действий по отношению к Украине. Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать", - сказал он.
Головченко обратил внимание, что принятое Минском недавно решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины является ответом на введение так называемых антидемпинговых пошлин в отношении белорусского экспорта на украинский рынок, в первую очередь металлопродукции. Отвечая на вопрос, будут ли ответные меры на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа", он ответил: "Скоро узнаете".
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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В то же время белорусский премьер-министр подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за свободную торговлю с Украиной без изъятий, барьеров и ограничений. В этой связи он также прокомментировал сообщения в СМИ якобы о решении "из мести" не поставлять бензин на Украину. "Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца - это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт. После его окончания поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком", - сказал Головченко.
В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Среди стран, из которых координируются акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:52
Белоруссия знает, куда идти и что делать, заявил премьер
 
Роман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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