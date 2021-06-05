Белоруссия знает, куда идти и что делать, заявил премьер
19:52 05.06.2021 (обновлено: 20:47 05.06.2021)
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что у него нет опасений за внешнеполитическое будущее страны несмотря на обострение отношений с Западом.
"Внешний мир для Беларуси не заканчивается на Западе. Мы часть европейского пространства, но мы также и часть евразийского пространства… Мы знаем, куда идти, что делать, и никакого беспокойства по поводу внешнеполитического будущего Беларуси я не испытываю", - сказал глава белорусского правительства в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
В частности, он обратил внимание, что у Белоруссии есть такие добрые и традиционные друзья и партнеры, как Российская Федерация, и Китай, и государства азиатского региона. "Это огромный мир, который нам еще предстоит до конца открыть. В политической поддержке мы уверены. Вопрос сейчас в том, чтобы нарастить экономическое взаимодействие и таким образом быстро заместить тот выпадающий компонент в торговле с Евросоюзом, который может наступить. Здесь наши действия абсолютно выверенные и оправданные", - сказал Головченко.
По его словам, Белоруссия уже предпринимает реальные действия по диверсификации торговли, наращивает экспорт на так называемом рынке "дальней дуги".
"Мы, белорусы, постараемся опровергнуть закон Ньютона, и сила нашего противодействия будет превосходить силу давления. Только так мы сможем отстоять свое место в этом мире, сохранить суверенитет и независимость. Другого пути у нас нет", - заключил глава правительства Белоруссии.
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