Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров
19:28 05.06.2021 (обновлено: 20:58 05.06.2021)
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© Sputnik / Сергей Ильин
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий при расширении санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
Ущерб при таком сценарии едва ли превысит три процента ВВП, утверждает он.
"Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Белорусский премьер подчеркнул, что готовы переориентироваться на новых поставщиков. Так, заметил он, Китай с Россией "способны на 100% заменить западные технологии".
В результате страны, которые вводят санкции, потеряют белорусский рынок, добавил политик.
"Пусть он и не такой большой, но вместе с тем объем инвестиционного импорта из Европейского союза — это миллиарды долларов и евро в год", — отметил Головченко.
Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС. Это связано с задержанием Романа Протасевича в Минске, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.