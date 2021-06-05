https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735818799.html

Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров

Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров - РИА Новости, 05.06.2021

Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров

Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий при расширении санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T19:28

2021-06-05T19:28

2021-06-05T20:58

роман протасевич

ryanair

евросовет

вильнюс

в мире

роман головченко

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734496446_0:0:1962:1105_1920x0_80_0_0_c82cc78d5b0f243d73f78491c7bcae47.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий при расширении санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.Ущерб при таком сценарии едва ли превысит три процента ВВП, утверждает он.Белорусский премьер подчеркнул, что готовы переориентироваться на новых поставщиков. Так, заметил он, Китай с Россией "способны на 100% заменить западные технологии".В результате страны, которые вводят санкции, потеряют белорусский рынок, добавил политик."Пусть он и не такой большой, но вместе с тем объем инвестиционного импорта из Европейского союза — это миллиарды долларов и евро в год", — отметил Головченко.Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС. Это связано с задержанием Романа Протасевича в Минске, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/belavia-1735809770.html

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735513268.html

вильнюс

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, ryanair, евросовет, вильнюс, в мире, роман головченко, минск, белоруссия