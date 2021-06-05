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Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров
Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров - РИА Новости, 05.06.2021
Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров
Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий при расширении санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:28
2021-06-05T20:58
роман протасевич
ryanair
евросовет
вильнюс
в мире
роман головченко
минск
белоруссия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий при расширении санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.Ущерб при таком сценарии едва ли превысит три процента ВВП, утверждает он.Белорусский премьер подчеркнул, что готовы переориентироваться на новых поставщиков. Так, заметил он, Китай с Россией "способны на 100% заменить западные технологии".В результате страны, которые вводят санкции, потеряют белорусский рынок, добавил политик."Пусть он и не такой большой, но вместе с тем объем инвестиционного импорта из Европейского союза — это миллиарды долларов и евро в год", — отметил Головченко.Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС. Это связано с задержанием Романа Протасевича в Минске, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/belavia-1735809770.html
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роман протасевич, ryanair, евросовет, вильнюс, в мире, роман головченко, минск, белоруссия

Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров

19:28 05.06.2021 (обновлено: 20:58 05.06.2021)
 
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий при расширении санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
Ущерб при таком сценарии едва ли превысит три процента ВВП, утверждает он.
"Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Белорусский премьер подчеркнул, что готовы переориентироваться на новых поставщиков. Так, заметил он, Китай с Россией "способны на 100% заменить западные технологии".
В результате страны, которые вводят санкции, потеряют белорусский рынок, добавил политик.
"Пусть он и не такой большой, но вместе с тем объем инвестиционного импорта из Европейского союза — это миллиарды долларов и евро в год", — отметил Головченко.
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Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС. Это связано с задержанием Романа Протасевича в Минске, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
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Роман ПротасевичRyanairЕвросоветВильнюсВ миреРоман ГоловченкоМинскБелоруссия
 
 
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