https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735740976.html

Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета

Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета - РИА Новости, 05.06.2021

Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета

Власти Белоруссии решили повысить роль Совета безопасности в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности страны, говорится в постановлении... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T00:58

2021-06-05T00:58

2021-06-05T01:03

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Власти Белоруссии решили повысить роль Совета безопасности в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности страны, говорится в постановлении Совбеза, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале страны.Документ подписал глава Совбеза, президент Белоруссии Александр Лукашенко.Документ также поручает Совету министров Белоруссии в месячный срок совместно с заинтересованными государственными органами подготовить и в установленном порядке внести на рассмотрение президента проект закона о поправках в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Там поясняется, что это будет сделано "в целях создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности", в том числе с учетом декрета президента от 9 мая "О защите суверенитета и конституционного строя".Постановлением также одобряется проект положения о Совете безопасности, его текст не публикуется в открытом доступе. Государственному секретарю Совбеза поручается внести в установленном порядке данный проект на утверждение резиденту Белоруссии.Девятого мая Лукашенко подписал декрет о том, что в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совету безопасности, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями. Совбез при участии губернаторов назначит выборы, при этом на территории страны незамедлительно будет введено чрезвычайное или военное положение. Предполагается, что председательствовать в Совбезе будет премьер-министр, но решения будут приниматься коллективно тайным голосованием. Декрет вступил в силу с момента подписания, он одобрен парламентом. При этом госсекретариат Совета безопасности Белоруссии будет наделен статусом государственного органа, это предусмотрено новой редакцией положения об этой структуре.Ранее в мае Лукашенко провел заседание Совбеза, на рассмотрение были вынесены и в целом одобрены проекты новых редакций положений о Совете безопасности и его секретариате. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что в проектах новых положений об этой структуре и ее секретариате сохранены основные функции и задачи, при этом отдельные нормы оптимизированы, уточнены и скорректированы. Он также уточнил, что в положениях будут отражены и юридически закреплены новые нормы, прописанные в декрете Лукашенко от 9 мая, касающиеся перехода полномочий коллективному органу в случае гибели президента или иных насильственных действий.В апреле Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии. Минск инициирует выдачу пяти фигурантов уголовного дела, которые находятся на территории США, Литвы и Украины, для привлечения их к уголовной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734526471.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731428828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире