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В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя
В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя - РИА Новости, 05.06.2021
В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя
Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T05:16
2021-06-05T05:16
авто
калифорния
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам, сообщило ведомство."Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте", - говорится в релизе.В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.В релизе отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с нынешним документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.
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авто, калифорния, в мире

В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя

05:16 05.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКабина беспилотного автомобиля "Яндекс"
Кабина беспилотного автомобиля Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам, сообщило ведомство.
"Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте", - говорится в релизе.
Беспилотное транспортное средство доставки компании JD.com во время тестирования - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 13:56Россия-Китай: Главное
В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки
В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.
В релизе отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с нынешним документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.
 
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