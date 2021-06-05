https://ria.ru/20210605/avtomobil-1735746250.html

В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя

В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя - РИА Новости, 05.06.2021

В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя

Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T05:16

2021-06-05T05:16

2021-06-05T05:16

авто

калифорния

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам, сообщило ведомство."Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте", - говорится в релизе.В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.В релизе отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с нынешним документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.

https://ria.ru/20210528/testirovanie-1734584451.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, калифорния, в мире