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При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек
При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек - РИА Новости, 05.06.2021
При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек
По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, которые выступают на РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:12
2021-06-05T13:12
бадахшан
афганистан
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, которые выступают на стороне властей в борьбе с боевиками, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным источников, афганские силы обороны и безопасности непреднамеренно "нанесли удар по своим" в пятницу в северо-восточной провинции Бадахшан. В числе погибших командующий силами ополченцев.Источники в провинции сообщили каналу, что в результате инцидента еще восемь человек пропали без вести. Местные власти пока не комментируют произошедшее.
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бадахшан, афганистан, в мире

При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек

13:12 05.06.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, которые выступают на стороне властей в борьбе с боевиками, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
По данным источников, афганские силы обороны и безопасности непреднамеренно "нанесли удар по своим" в пятницу в северо-восточной провинции Бадахшан. В числе погибших командующий силами ополченцев.
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Источники в провинции сообщили каналу, что в результате инцидента еще восемь человек пропали без вести. Местные власти пока не комментируют произошедшее.
 
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