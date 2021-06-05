https://ria.ru/20210605/afganistan-1735779651.html

При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек

При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек - РИА Новости, 05.06.2021

При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек

По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, которые выступают на РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:12

2021-06-05T13:12

2021-06-05T13:12

бадахшан

афганистан

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, которые выступают на стороне властей в борьбе с боевиками, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным источников, афганские силы обороны и безопасности непреднамеренно "нанесли удар по своим" в пятницу в северо-восточной провинции Бадахшан. В числе погибших командующий силами ополченцев.Источники в провинции сообщили каналу, что в результате инцидента еще восемь человек пропали без вести. Местные власти пока не комментируют произошедшее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/afganistan-1735162866.html

бадахшан

афганистан

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бадахшан, афганистан, в мире