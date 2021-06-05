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При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных
При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных - РИА Новости, 05.06.2021
При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных
Семеро военных погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Бадгис, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:58
2021-06-05T10:58
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Семеро военных погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Бадгис, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.По данным телеканала, нападение произошло в пятницу ночью по местному времени в округе Джаванд. Источник сообщил, что силы талибов также понесли потери.
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афганистан, талибан, в мире

При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных

10:58 05.06.2021
 
© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Shah Marai
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Семеро военных погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Бадгис, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
По данным телеканала, нападение произошло в пятницу ночью по местному времени в округе Джаванд. Источник сообщил, что силы талибов также понесли потери.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 08:25
При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков
 
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