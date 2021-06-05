https://ria.ru/20210605/afganistan-1735762435.html

При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных

При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных - РИА Новости, 05.06.2021

При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных

Семеро военных погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Бадгис, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:58

2021-06-05T10:58

2021-06-05T10:58

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Семеро военных погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Бадгис, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.По данным телеканала, нападение произошло в пятницу ночью по местному времени в округе Джаванд. Источник сообщил, что силы талибов также понесли потери.

https://ria.ru/20210605/afganistan-1735750741.html

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афганистан, талибан, в мире