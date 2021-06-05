https://ria.ru/20210605/afganistan-1735750741.html

При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков

При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков - РИА Новости, 05.06.2021

При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков

По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Баглан,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:25

2021-06-05T08:25

2021-06-05T08:25

баглан

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Баглан, сообщает телеканал Tolo News.По данным телеканала, среди погибших были два начальника полиции двух районов провинции.Отмечается, что нападение произошло в пятницу вечером, однако столкновения силовиков с талибами продолжались до утра субботы.Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед в Twitter подтвердил информацию о столкновениях и в свою очередь заявил об убийстве десяти афганцев и восьми раненых.

https://ria.ru/20210601/afganistan-1735157783.html

баглан

афганистан

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баглан, афганистан, талибан, в мире