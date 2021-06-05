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При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков
При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков - РИА Новости, 05.06.2021
При нападении талибов в Афганистане погибли восемь силовиков
По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Баглан,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:25
2021-06-05T08:25
2021-06-05T08:25
баглан
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Баглан, сообщает телеканал Tolo News.По данным телеканала, среди погибших были два начальника полиции двух районов провинции.Отмечается, что нападение произошло в пятницу вечером, однако столкновения силовиков с талибами продолжались до утра субботы.Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед в Twitter подтвердил информацию о столкновениях и в свою очередь заявил об убийстве десяти афганцев и восьми раненых.
https://ria.ru/20210601/afganistan-1735157783.html
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