https://ria.ru/20210605/adygeya-1735740097.html

Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея"

Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея" - РИА Новости, 05.06.2021

Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея"

Власти Адыгеи подписали с Ingka Cetres инвестиционное соглашение на 1,5 миллиарда рублей по второму этапу трансформации семейного торгового центра "Мега... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T00:26

2021-06-05T00:26

2021-06-05T00:26

петербургский международный экономический форум

россия

коммерческая недвижимость

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 5 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи подписали с Ingka Cetres инвестиционное соглашение на 1,5 миллиарда рублей по второму этапу трансформации семейного торгового центра "Мега Адыгея", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.На Петербургском международном экономическом форуме состоялись переговоры главы республики Мурата Кумпилова с Софией Трофимовой, генеральным директором Ingka Centres в России, управляющей торговыми центрами "МЕГА"… По итогам встречи было подписано соглашение между Республикой Адыгея и Ingka Centres в России о реализации второго этапа трансформации семейного торгового центра "МЕГА Адыгея". Инвестиции в реализацию этого этапа составят 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В конце мая власти республики наделили проект статусом приоритетного, в результате чего инвестор сможет воспользоваться формами государственного стимулирования инвестиционной деятельности на условиях подписанного соглашения."Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот масштабный инвестиционный проект был успешно реализован. Наше сотрудничество с инвестором было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе церемонии подписания.Уточняется, что Ingka Centres входит в группу компаний "Ингка", которая развивает в России розничную сеть IKEA, управляет 14 торговыми центрами "МЕГА" в 12 крупнейших регионах России.

https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коммерческая недвижимость, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика