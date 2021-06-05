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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/adygeya-1735740097.html
Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея"
Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея" - РИА Новости, 05.06.2021
Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея"
Власти Адыгеи подписали с Ingka Cetres инвестиционное соглашение на 1,5 миллиарда рублей по второму этапу трансформации семейного торгового центра "Мега... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T00:26
2021-06-05T00:26
петербургский международный экономический форум
россия
коммерческая недвижимость
мурат кумпилов
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 5 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи подписали с Ingka Cetres инвестиционное соглашение на 1,5 миллиарда рублей по второму этапу трансформации семейного торгового центра "Мега Адыгея", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.На Петербургском международном экономическом форуме состоялись переговоры главы республики Мурата Кумпилова с Софией Трофимовой, генеральным директором Ingka Centres в России, управляющей торговыми центрами "МЕГА"… По итогам встречи было подписано соглашение между Республикой Адыгея и Ingka Centres в России о реализации второго этапа трансформации семейного торгового центра "МЕГА Адыгея". Инвестиции в реализацию этого этапа составят 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В конце мая власти республики наделили проект статусом приоритетного, в результате чего инвестор сможет воспользоваться формами государственного стимулирования инвестиционной деятельности на условиях подписанного соглашения."Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот масштабный инвестиционный проект был успешно реализован. Наше сотрудничество с инвестором было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе церемонии подписания.Уточняется, что Ingka Centres входит в группу компаний "Ингка", которая развивает в России розничную сеть IKEA, управляет 14 торговыми центрами "МЕГА" в 12 крупнейших регионах России.
https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html
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россия, коммерческая недвижимость, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика

Власти Адыгеи подписали с Ingka инвестсоглашение по СТЦ "Мега Адыгея"

00:26 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОДАР, 5 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи подписали с Ingka Cetres инвестиционное соглашение на 1,5 миллиарда рублей по второму этапу трансформации семейного торгового центра "Мега Адыгея", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
На Петербургском международном экономическом форуме состоялись переговоры главы республики Мурата Кумпилова с Софией Трофимовой, генеральным директором Ingka Centres в России, управляющей торговыми центрами "МЕГА"… По итогам встречи было подписано соглашение между Республикой Адыгея и Ingka Centres в России о реализации второго этапа трансформации семейного торгового центра "МЕГА Адыгея". Инвестиции в реализацию этого этапа составят 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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В конце мая власти республики наделили проект статусом приоритетного, в результате чего инвестор сможет воспользоваться формами государственного стимулирования инвестиционной деятельности на условиях подписанного соглашения.
"Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот масштабный инвестиционный проект был успешно реализован. Наше сотрудничество с инвестором было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе церемонии подписания.
Уточняется, что Ingka Centres входит в группу компаний "Ингка", которая развивает в России розничную сеть IKEA, управляет 14 торговыми центрами "МЕГА" в 12 крупнейших регионах России.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияКоммерческая недвижимостьМурат КумпиловРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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