https://ria.ru/20210604/zemletryasenie-1735585100.html

У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 04.06.2021

У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9

Второе в течение часа землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:52

2021-06-04T11:52

2021-06-04T11:52

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сша

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Второе в течение часа землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 08.17 по времени UTC (11.17 мск). Эпицентр находился в 143 километрах к востоку от города Голд Бич, расположенного на побережье в американском штате Орегон. Очаг залегал на глубине 14,5 километра.Подземные толчки были зафиксированы через 25 минут после другого землетрясения магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в 157 километрах к востоку от Голд Бич. Очаг залегал на глубине 9,1 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210602/zemletryasenie-1735211426.html

тихий океан

орегон

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тихий океан, орегон, сша, в мире