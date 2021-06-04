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У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 04.06.2021
У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9
Второе в течение часа землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:52
2021-06-04T11:52
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Второе в течение часа землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 08.17 по времени UTC (11.17 мск). Эпицентр находился в 143 километрах к востоку от города Голд Бич, расположенного на побережье в американском штате Орегон. Очаг залегал на глубине 14,5 километра.Подземные толчки были зафиксированы через 25 минут после другого землетрясения магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в 157 километрах к востоку от Голд Бич. Очаг залегал на глубине 9,1 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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тихий океан, орегон, сша, в мире

У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9

11:52 04.06.2021
 
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Второе в течение часа землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 08.17 по времени UTC (11.17 мск). Эпицентр находился в 143 километрах к востоку от города Голд Бич, расположенного на побережье в американском штате Орегон. Очаг залегал на глубине 14,5 километра.
Подземные толчки были зафиксированы через 25 минут после другого землетрясения магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в 157 километрах к востоку от Голд Бич. Очаг залегал на глубине 9,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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