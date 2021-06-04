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Ученый заявил о падении уровня интеллекта в обществе
Ученый заявил о падении уровня интеллекта в обществе - РИА Новости, 04.06.2021
Ученый заявил о падении уровня интеллекта в обществе
В среднем уровень интеллекта человека из года в год в обществе падает, сообщил директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:10
2021-06-04T20:10
2021-06-04T21:23
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В среднем уровень интеллекта человека из года в год в обществе падает, сообщил директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов."Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала, <…> нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы", — сказал Пирадов в ходе сессии "Наука и жизнь. Грани человечности" на ПМЭФ-2021.Директор Центра неврологии отметил, что люди, родившиеся с 1930-го по 1980 год, имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился после, а большинство к 85 годам с большой долей вероятности будет иметь болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию."Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять", — выразил свои опасения Пирадов.На сессии также выступил директор ФГБНУ "Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта" Игорь Коган, который выразил опасения о выживаемости человеческой популяции как вида в целом."Испытывают затруднения в наступлении беременности 17-18% супружеских пар, это бесплодие. <...> А каков процент продуктов зачатия, концепта, доходит до родов? Всего 20-30%. Это значит, что 70-80% продуктов зачатия <...> мы теряем на том или ином пути развития человека", — сказал Коган.Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачева считает, что очень важно развивать гериатрию, чтобы быть готовым к увеличению продолжительности жизни. Она объяснила это тем, что для человека в двадцать лет и в восемьдесят эффективность лекарств и методов лечения отличается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/altsgeymer-1727252720.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), ольга ткачева, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В среднем уровень интеллекта человека из года в год в обществе падает, сообщил директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов.
"Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала, <…> нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы", — сказал Пирадов в ходе сессии "Наука и жизнь. Грани человечности" на ПМЭФ
-2021.
Директор Центра неврологии отметил, что люди, родившиеся с 1930-го по 1980 год, имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился после, а большинство к 85 годам с большой долей вероятности будет иметь болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию.
"Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять", — выразил свои опасения Пирадов.
На сессии также выступил директор ФГБНУ "Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта" Игорь Коган, который выразил опасения о выживаемости человеческой популяции как вида в целом.
"Испытывают затруднения в наступлении беременности 17-18% супружеских пар, это бесплодие. <...> А каков процент продуктов зачатия, концепта, доходит до родов? Всего 20-30%. Это значит, что 70-80% продуктов зачатия <...> мы теряем на том или ином пути развития человека", — сказал Коган.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачева
считает, что очень важно развивать гериатрию, чтобы быть готовым к увеличению продолжительности жизни. Она объяснила это тем, что для человека в двадцать лет и в восемьдесят эффективность лекарств и методов лечения отличается.