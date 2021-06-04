https://ria.ru/20210604/zavod-1735615049.html

В Бузулуке Оренбургской области построят маслоэкстракционный завод

В Бузулуке Оренбургской области построят маслоэкстракционный завод - РИА Новости, 04.06.2021

В Бузулуке Оренбургской области построят маслоэкстракционный завод

В Оренбуржье построят маслоэкстракционный завод, общий объем инвестиций составит минимум 10 миллиардов рублей. Соглашение о строительстве подписано на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:03

2021-06-04T14:03

2021-06-04T14:03

оренбургская область

денис паслер

петербургский международный экономический форум (фонд)

оренбургская область

бузулук

пмэф

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ОРЕНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Оренбуржье построят маслоэкстракционный завод, общий объем инвестиций составит минимум 10 миллиардов рублей. Соглашение о строительстве подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении пресс-службы региона. "В третий день ПМЭФ глава Оренбуржья Денис Паслер провел встречу генеральным директором компании "Астон", крупнейшим производителем и экспортером растительных масел, Вадимом Викуловым. Итогом встречи стало соглашение о строительстве маслоэкстракционного завода в Бузулуке. Общий объем инвестиций в проект составит минимум 10 миллиардов рублей", - отмечает пресс-служба.Во время встречи губернатор региона подчеркнул, что Оренбуржье является лидером по сбору подсолнечника в России, ежегодный урожай - более одного миллиона тонн. Из них перерабатывается внутри региона менее половины. "Проект нового завода, который станет крупнейшим в России, позволит нам перейти к стопроцентной переработке подсолнечника на территории области. Это позволит увеличить доходы оренбургских аграриев и зарплаты на селе. Для оренбуржцев будет создано более 500 новых рабочих мест. Важно, что это будет современное и безопасное производство международного уровня. Здесь планируется наладить производство масла в том числе из льна, рапса и других масличных культур", - подчеркнул Паслер.Говоря о перспективах сотрудничества, он сказал, что за строительством завода может последовать и создание логистического хаба, который будет ориентирован на экспорт.Как заявил председатель совета директоров АО "Астон" Владимир Недорезов, на протяжении последних 20 лет "Астон" является одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов. "Наша компания является крупнейшим экспортёром растительных масел, ведущим переработчиком масличных культур, третьим по экспорту российского зерна. В ее составе - свыше 20 подразделений в различных регионах РФ, включая заводы по производству и переработке растительного масла, предприятия по производству крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы", - цитирует пресс-служба Недорезова.

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735506525.html

оренбургская область

бузулук

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денис паслер, петербургский международный экономический форум (фонд), оренбургская область, бузулук, пмэф