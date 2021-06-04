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Захарова рассказала о развале Украины
Захарова рассказала о развале Украины - РИА Новости, 04.06.2021
Захарова рассказала о развале Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что президент России Владимир Путин якобы... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:46
2021-06-04T17:02
россия
мария захарова
владимир путин
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен развалить Украину.Она напомнила, что Мельник в интервью немецкому журналу на вопрос, хочет ли Путин захватить Украину, ответил: "Его план по-прежнему заключается в уничтожении Украины как независимого государства"."Посол Мельник просто не знает, что нельзя уничтожить то, что уже уничтожено кем-то другим", - написала Захарова в Telegram.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно
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россия, мария захарова, владимир путин, москва, киев, в мире

Захарова рассказала о развале Украины

15:46 04.06.2021 (обновлено: 17:02 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пленарной сессии "Борьба за цифровой суверенитет
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пленарной сессии Борьба за цифровой суверенитет - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен развалить Украину.
Она напомнила, что Мельник в интервью немецкому журналу на вопрос, хочет ли Путин захватить Украину, ответил: "Его план по-прежнему заключается в уничтожении Украины как независимого государства".
"Посол Мельник просто не знает, что нельзя уничтожить то, что уже уничтожено кем-то другим", - написала Захарова в Telegram.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно
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