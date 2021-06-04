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Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды - РИА Новости, 05.06.2021
Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Внесенные Россией изменения в конституцию не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-04T22:57
2021-06-04T22:57
2021-06-05T00:24
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
япония
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С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Внесенные Россией изменения в конституцию не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными информагентствами в рамках ПМЭФ."Японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе вообще прекратили какие-либо разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырех островах", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия никогда с этим не соглашалась."Да, у нас внесены изменения в конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговоры по мирному договору", - заявил президент.По его словам, в этом деле много тонких вопросов, в том числе в вопросах безопасности.
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РИА Новости
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, япония
С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Внесенные Россией
изменения в конституцию не означают, что диалог с Японией
по мирному договору должен прекратиться, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с иностранными информагентствами в рамках ПМЭФ
.
"Японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе вообще прекратили какие-либо разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырех островах", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия никогда с этим не соглашалась.
"Да, у нас внесены изменения в конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговоры по мирному договору", - заявил президент.
По его словам, в этом деле много тонких вопросов, в том числе в вопросах безопасности.