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Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной
Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной - РИА Новости, 04.06.2021
Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной
Токио не принимает протест Москвы из-за инцидента с рыболовецкой шхуной "Эйхо-мару 172", заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T05:13
2021-06-04T05:13
2021-06-04T10:13
тосимицу мотэги
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
мид японии
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ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Токио не принимает протест Москвы из-за инцидента с рыболовецкой шхуной "Эйхо-мару 172", заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.Шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, инцидент произошел в российской экономической зоне, в Токио с этим не согласны.В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф.При осмотре на ее борту нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.
https://ria.ru/20210603/shkhuna-1735509063.html
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тосимицу мотэги, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, мид японии, япония, в мире