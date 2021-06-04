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Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной
Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной - РИА Новости, 04.06.2021
Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной
Токио не принимает протест Москвы из-за инцидента с рыболовецкой шхуной "Эйхо-мару 172", заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T05:13
2021-06-04T10:13
тосимицу мотэги
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
мид японии‎
япония
в мире
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ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Токио не принимает протест Москвы из-за инцидента с рыболовецкой шхуной "Эйхо-мару 172", заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.Шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, инцидент произошел в российской экономической зоне, в Токио с этим не согласны.В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф.При осмотре на ее борту нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.
https://ria.ru/20210603/shkhuna-1735509063.html
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тосимицу мотэги, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, мид японии‎, япония, в мире

Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной

05:13 04.06.2021 (обновлено: 10:13 04.06.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Токио не принимает протест Москвы из-за инцидента с рыболовецкой шхуной "Эйхо-мару 172", заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Позиция Японии <…> заключается в том, что японское судно вело промысел в японской исключительной экономической зоне <> Мы <> настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна. МИД со своей стороны делает все возможное, чтобы как можно скорее решить этот вопрос", — сказал он.

Шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, инцидент произошел в российской экономической зоне, в Токио с этим не согласны.
В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф.
При осмотре на ее борту нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной
 
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