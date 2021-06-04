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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html
Артюхов рассказал о внедрении передовых технологий в генетике на Ямале
Артюхов рассказал о внедрении передовых технологий в генетике на Ямале - РИА Новости, 04.06.2021
Артюхов рассказал о внедрении передовых технологий в генетике на Ямале
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил опыт региона по внедрению передовых технологий в генетике на ПМЭФ, сообщает... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:50
2021-06-04T16:50
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
петербургский международный экономический форум (фонд)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил опыт региона по внедрению передовых технологий в генетике на ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы округа.Первой дискуссией, в рамках которой выступил глава региона, стала пленарная сессия "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли"."Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по внедрению самых передовых генетических исследований для беременных. Речь идет о неинвазивном пренатальном тестировании (НИПТ), которое на данный момент является наиболее безопасным методом выявления возможных патологий развития ребенка на самых ранних сроках беременности", - говорится в сообщении.Проводится такое исследование с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы и, следовательно, не несет в себе никаких рисков."На территории нашего округа значительно снизилось количество инвазивных вмешательств. Мамы больше не испытывают огромного стресса. В этом году мы проведем втрое больше таких исследований - расширяем охват среди беременных из групп риска. Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.Он рассказал об особой важности проведения НИПТ для беременных женщин, ведущих кочевой образ жизни. Для них доступ к УЗИ-диагностике и стандартным скринингам может быть осложнен в связи с нахождением на отдаленных территориях, и забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом провести исследование на наличие возможных патологий."Тесты делают российские специалисты, генетики, на базе российских технологий. Важно, чтобы это массово появлялось в нашей стране. Таким образом, внедряя НИПТ на Ямале, мы вносим свой вклад в развитие одного из ключевых направлений медицинской науки в России", – подчеркнул Артюхов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/genom-1735507236.html
https://ria.ru/20210510/stress-1731673686.html
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дмитрий артюхов, петербургский международный экономический форум (фонд), ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество

Артюхов рассказал о внедрении передовых технологий в генетике на Ямале

16:50 04.06.2021
 
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил опыт региона по внедрению передовых технологий в генетике на ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы округа.
Первой дискуссией, в рамках которой выступил глава региона, стала пленарная сессия "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли".
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"Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по внедрению самых передовых генетических исследований для беременных. Речь идет о неинвазивном пренатальном тестировании (НИПТ), которое на данный момент является наиболее безопасным методом выявления возможных патологий развития ребенка на самых ранних сроках беременности", - говорится в сообщении.
Проводится такое исследование с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы и, следовательно, не несет в себе никаких рисков.
"На территории нашего округа значительно снизилось количество инвазивных вмешательств. Мамы больше не испытывают огромного стресса. В этом году мы проведем втрое больше таких исследований - расширяем охват среди беременных из групп риска. Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.
Он рассказал об особой важности проведения НИПТ для беременных женщин, ведущих кочевой образ жизни. Для них доступ к УЗИ-диагностике и стандартным скринингам может быть осложнен в связи с нахождением на отдаленных территориях, и забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом провести исследование на наличие возможных патологий.
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"Тесты делают российские специалисты, генетики, на базе российских технологий. Важно, чтобы это массово появлялось в нашей стране. Таким образом, внедряя НИПТ на Ямале, мы вносим свой вклад в развитие одного из ключевых направлений медицинской науки в России", – подчеркнул Артюхов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховПетербургский международный экономический форум (фонд)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбщество
 
 
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