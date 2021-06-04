https://ria.ru/20210604/vodosnabzhenie-1735656335.html

Липецкую область обеспечат качественным водоснабжением

Липецкую область обеспечат качественным водоснабжением - РИА Новости, 04.06.2021

Липецкую область обеспечат качественным водоснабжением

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заключил с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и ГК "Росводоканал" соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:55

2021-06-04T15:55

2021-06-04T15:55

липецкая область

игорь артамонов

петербургский международный экономический форум (фонд)

росводоканал

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ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов заключил с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и ГК "Росводоканал" соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что позволит модернизировать инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации региона. Соглашение было подписано в рамках реализации проектов государственно-частного партнёрства на площадке ПМЭФ. Документ регламентирует порядок взаимодействия между сторонами на стадии проработки проектов, основная цель которых - привлечение внебюджетных инвестиций для масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышения качества предоставляемых услуг жителям Липецкой области. "В настоящий момент мы вместе с ВЭБ.РФ и Росводоканалом работаем над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка, формируя общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципальных образованиях Липецкой области", - прокомментировал Артамонов. По его словам, это позволит значительно повысить качество услуг для населения, а также создать развитую коммунальную инфраструктуру. Предприятия Росводоканала уже обеспечивают качественным водоснабжением жителей Архангельска, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска и других городов России. На долю компании приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ планируется масштабировать деятельность оператора за счёт заключения концессионных соглашений.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html

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игорь артамонов, петербургский международный экономический форум (фонд), росводоканал