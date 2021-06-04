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Почти в 15% зданий Москвы вернули воду после отключения
Почти в 15% зданий Москвы вернули воду после отключения - РИА Новости, 10.06.2021
Почти в 15% зданий Москвы вернули воду после отключения
Почти в 15% зданий Москвы возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-04T18:04
2021-06-04T18:04
2021-06-10T18:05
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почти в 15% зданий Москвы возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти в 15% столичных зданий возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний. Московские энергетики завершили проверку очередных участков тепловых сетей. После профилактического отключения возобновлена подача горячей воды в 10 651 здание, в том числе в 6 051 жилой дом", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверят системы теплоснабжения в более 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября."Узнать, когда в вашем доме будет отключена горячая вода, можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53", - уточняется в сообщении.
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жкх, telegram (приложение), москва, общество
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Почти в 15% зданий Москвы
возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти в 15% столичных зданий возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний. Московские энергетики завершили проверку очередных участков тепловых сетей. После профилактического отключения возобновлена подача горячей воды в 10 651 здание, в том числе в 6 051 жилой дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверят системы теплоснабжения в более 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября.
"Узнать, когда в вашем доме будет отключена горячая вода, можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53", - уточняется в сообщении.