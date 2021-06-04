https://ria.ru/20210604/verkhnevolzhe-1735721080.html

Руденя назвал нынешний ПМЭФ очень результативным для Верхневолжья

Руденя назвал нынешний ПМЭФ очень результативным для Верхневолжья - РИА Новости, 04.06.2021

Руденя назвал нынешний ПМЭФ очень результативным для Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал нынешний Петербургский международный экономический форум очень результативным для региона, по его итогам область РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:23

2021-06-04T20:23

2021-06-04T20:23

тверская область

игорь руденя

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6733a149007a0c8ebf4253ca3907495.jpg

ТВЕРЬ, 4 июня – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал нынешний Петербургский международный экономический форум очень результативным для региона, по его итогам область подписала соглашения, реализация которых предполагает инвестиции в экономику области в размере 91 миллиарда рублей."Очень результативный форум для тверского региона. Мы подписали соглашений на 91 миллиард рублей. У нас появились новые партнеры, также мы подтвердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и заключили соглашения с иностранными компаниями. Уверен, что с такими партнерами Тверская область будет занимать лидирующие позиции", – сказал Руденя, комментируя итоги участия работы области в ПМЭФ.По его словам, это инвестиционные проекты, направленные на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.

https://ria.ru/20210604/razvitie-1735637931.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд)