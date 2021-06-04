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Руденя назвал нынешний ПМЭФ очень результативным для Верхневолжья
Руденя назвал нынешний ПМЭФ очень результативным для Верхневолжья - РИА Новости, 04.06.2021
Руденя назвал нынешний ПМЭФ очень результативным для Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал нынешний Петербургский международный экономический форум очень результативным для региона, по его итогам область РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:23
2021-06-04T20:23
2021-06-04T20:23
тверская область
игорь руденя
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 4 июня – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал нынешний Петербургский международный экономический форум очень результативным для региона, по его итогам область подписала соглашения, реализация которых предполагает инвестиции в экономику области в размере 91 миллиарда рублей."Очень результативный форум для тверского региона. Мы подписали соглашений на 91 миллиард рублей. У нас появились новые партнеры, также мы подтвердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и заключили соглашения с иностранными компаниями. Уверен, что с такими партнерами Тверская область будет занимать лидирующие позиции", – сказал Руденя, комментируя итоги участия работы области в ПМЭФ.По его словам, это инвестиционные проекты, направленные на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.
https://ria.ru/20210604/razvitie-1735637931.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд)