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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/vektor-1735623862.html
Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ
Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ - РИА Новости, 04.06.2021
Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ
Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:17
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Буквально вчера закончился 15-летний путь с тех пор, как мы объявили о том, что мы хотим стать сотрудничающим центром ВОЗ по зоонозным гриппам. На вчерашний день был только один, в Соединённых Штатах. И вчера мы получили документы от всемирной организации здравоохранения, что "Вектор" стал вторым таким центром, спустя 15 лет", - заявила она журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Она уточнила, что всего семь сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу в мире.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/popova-1735504592.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире

Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ

14:16 04.06.2021 (обновлено: 14:17 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Буквально вчера закончился 15-летний путь с тех пор, как мы объявили о том, что мы хотим стать сотрудничающим центром ВОЗ по зоонозным гриппам. На вчерашний день был только один, в Соединённых Штатах. И вчера мы получили документы от всемирной организации здравоохранения, что "Вектор" стал вторым таким центром, спустя 15 лет", - заявила она журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Она уточнила, что всего семь сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу в мире.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 19:10
Анна Попова: ни одна инфекция не должна быть критически опасна
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВ мире
 
 
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