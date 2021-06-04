https://ria.ru/20210604/vektor-1735623862.html

Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ

Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ - РИА Новости, 04.06.2021

Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ

Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:16

2021-06-04T14:16

2021-06-04T14:17

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Буквально вчера закончился 15-летний путь с тех пор, как мы объявили о том, что мы хотим стать сотрудничающим центром ВОЗ по зоонозным гриппам. На вчерашний день был только один, в Соединённых Штатах. И вчера мы получили документы от всемирной организации здравоохранения, что "Вектор" стал вторым таким центром, спустя 15 лет", - заявила она журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Она уточнила, что всего семь сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу в мире.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/popova-1735504592.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире