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Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ
Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ - РИА Новости, 04.06.2021
Попова рассказала о сотрудничестве "Вектора" с ВОЗ
Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:17
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Центр Роспотребнадзора "Вектор" стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Буквально вчера закончился 15-летний путь с тех пор, как мы объявили о том, что мы хотим стать сотрудничающим центром ВОЗ по зоонозным гриппам. На вчерашний день был только один, в Соединённых Штатах. И вчера мы получили документы от всемирной организации здравоохранения, что "Вектор" стал вторым таким центром, спустя 15 лет", - заявила она журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Она уточнила, что всего семь сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу в мире.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире