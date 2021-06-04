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Петербургский международный экономический форум
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Спецпредставитель Путина рассказал, когда цифровые валюты заменят доллар
Спецпредставитель Путина рассказал, когда цифровые валюты заменят доллар - РИА Новости, 04.06.2021
Спецпредставитель Путина рассказал, когда цифровые валюты заменят доллар
Цифровые валюты могут заменить доллар в международных расчетах через 15-20 лет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:25
2021-06-04T19:25
петербургский международный экономический форум
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цифровые валюты могут заменить доллар в международных расчетах через 15-20 лет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ-2021."Я думаю, что в среднесрочном горизонте, то есть на горизонте 15-20 лет, вполне вероятен сценарий, при котором средством международных расчетов станет некоторый суррогат на базе либо одной цифровой валюты, либо (что вероятнее), какого-то пакета из нескольких национальных цифровых валют", - сказал Песков.По его мнению, тогда можно будет избежать рисков, связанных с использованием доллара либо любого другого платежного средства, которое находится под контролем только одной страны."Но вопрос в сроках. Чтобы такая единица расчетов появилась, требуется политическая договоренность большого количества стран, но уровень доверия в мире сегодня слишком низок", - добавил он. Поэтому логично будет привязать эту корзину цифровых валют к некоторому эквиваленту, по аналогии с золотым стандартом, считает он."С некоторой вероятностью на это могут претендовать расчеты единицами энергии или расчет "углеродного следа", - не исключил Песков.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика

Спецпредставитель Путина рассказал, когда цифровые валюты заменят доллар

19:25 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цифровые валюты могут заменить доллар в международных расчетах через 15-20 лет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ-2021.
"Я думаю, что в среднесрочном горизонте, то есть на горизонте 15-20 лет, вполне вероятен сценарий, при котором средством международных расчетов станет некоторый суррогат на базе либо одной цифровой валюты, либо (что вероятнее), какого-то пакета из нескольких национальных цифровых валют", - сказал Песков.
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По его мнению, тогда можно будет избежать рисков, связанных с использованием доллара либо любого другого платежного средства, которое находится под контролем только одной страны.
"Но вопрос в сроках. Чтобы такая единица расчетов появилась, требуется политическая договоренность большого количества стран, но уровень доверия в мире сегодня слишком низок", - добавил он. Поэтому логично будет привязать эту корзину цифровых валют к некоторому эквиваленту, по аналогии с золотым стандартом, считает он.
"С некоторой вероятностью на это могут претендовать расчеты единицами энергии или расчет "углеродного следа", - не исключил Песков.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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