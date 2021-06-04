Путин призвал обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 на всех континентах
14:32 04.06.2021 (обновлено: 14:48 04.06.2021)
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМужчина во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сотни миллионов людей в мире не имеют доступа к вакцинам от коронавируса, помощь этим странам ничтожна.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Путин отметил, что, по данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживают 16% населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса.
"В результате на сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировлаись полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцины. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу", - заявил Путин.
Президент добавил, что, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах, опасность эпидемии не уйдет.
"До тех пор, пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек, никуда не уйдёт, могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты", - сказал президент на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.