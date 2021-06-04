https://ria.ru/20210604/vaktsiny-1735628687.html

Путин призвал обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 на всех континентах

Путин призвал обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 на всех континентах - РИА Новости, 04.06.2021

Путин призвал обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 на всех континентах

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сотни миллионов людей в мире не имеют доступа к вакцинам от коронавируса, помощь этим странам ничтожна. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:32

2021-06-04T14:32

2021-06-04T14:48

мвф

в мире

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сотни миллионов людей в мире не имеют доступа к вакцинам от коронавируса, помощь этим странам ничтожна.В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Путин отметил, что, по данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживают 16% населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса."В результате на сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировлаись полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцины. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу", - заявил Путин.Президент добавил, что, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах, опасность эпидемии не уйдет."До тех пор, пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек, никуда не уйдёт, могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты", - сказал президент на пленарном заседании ПМЭФ-2021.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735606944.html

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мвф, в мире, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин