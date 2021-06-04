https://ria.ru/20210604/vaktsinirovanie-1735664968.html

Моор поставил задачу вакцинировать 700 тысяч человек от COVID-19 до осени

Моор поставил задачу вакцинировать 700 тысяч человек от COVID-19 до осени - РИА Новости, 04.06.2021

Моор поставил задачу вакцинировать 700 тысяч человек от COVID-19 до осени

Поставлена задача вакцинировать 700 тысяч жителей Тюменской области от COVID-19 до осени, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:24

2021-06-04T16:24

2021-06-04T16:24

тюменская область

коронавирус covid-19

александр моор

петербургский международный экономический форум (фонд)

тюменская область

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735569791_0:102:3043:1813_1920x0_80_0_0_2a725350d716403dd1a750df5fd0cce1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Поставлена задача вакцинировать 700 тысяч жителей Тюменской области от COVID-19 до осени, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор."Задача - вакцинировать порядка 700 тысяч человек. Задача стоит сделать это к осени, потому что осенью всегда всплеск заболевания ОРВИ. Поэтому если коронавирус останется, то снова будет сложный эпидемиологический период. Если бы мы к осени с нашими гражданами это сделали, то осенний период был бы более спокойным для всех нас и для системы здравоохранения", - сказал Моор.Он добавил, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас "стабильно управляемая".По его словам, сейчас резерв коронавирусных коек уменьшается.По данным оперативного штаба Тюменской области, всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 36 991 случай заболевания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/tyumen-1734392107.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр моор, петербургский международный экономический форум (фонд), тюменская область, пмэф