https://ria.ru/20210604/vaktsinirovanie-1735664968.html
Моор поставил задачу вакцинировать 700 тысяч человек от COVID-19 до осени
Моор поставил задачу вакцинировать 700 тысяч человек от COVID-19 до осени - РИА Новости, 04.06.2021
Моор поставил задачу вакцинировать 700 тысяч человек от COVID-19 до осени
Поставлена задача вакцинировать 700 тысяч жителей Тюменской области от COVID-19 до осени, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:24
2021-06-04T16:24
2021-06-04T16:24
тюменская область
коронавирус covid-19
александр моор
петербургский международный экономический форум (фонд)
тюменская область
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Поставлена задача вакцинировать 700 тысяч жителей Тюменской области от COVID-19 до осени, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор."Задача - вакцинировать порядка 700 тысяч человек. Задача стоит сделать это к осени, потому что осенью всегда всплеск заболевания ОРВИ. Поэтому если коронавирус останется, то снова будет сложный эпидемиологический период. Если бы мы к осени с нашими гражданами это сделали, то осенний период был бы более спокойным для всех нас и для системы здравоохранения", - сказал Моор.Он добавил, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас "стабильно управляемая".По его словам, сейчас резерв коронавирусных коек уменьшается.По данным оперативного штаба Тюменской области, всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 36 991 случай заболевания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/tyumen-1734392107.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, александр моор, петербургский международный экономический форум (фонд), тюменская область, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости.
Поставлена задача вакцинировать 700 тысяч жителей Тюменской области
от COVID-19 до осени, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ
губернатор Александр Моор
.
"Задача - вакцинировать порядка 700 тысяч человек. Задача стоит сделать это к осени, потому что осенью всегда всплеск заболевания ОРВИ. Поэтому если коронавирус останется, то снова будет сложный эпидемиологический период. Если бы мы к осени с нашими гражданами это сделали, то осенний период был бы более спокойным для всех нас и для системы здравоохранения", - сказал Моор.
Он добавил, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас "стабильно управляемая".
"Мы на протяжении полутора-двух месяцев находимся "на полочке": не растем, но и нет выраженной тенденции к снижению. Вакцинация идет достаточно хорошими темпами. Вакцина в регион поступает ритмично. Сегодня у нас уже первым компонентом вакцинировано около 230 тысяч человек, вторым компонентом, то есть полностью вакцинировано более 150 тысяч. Ведем, конечно, информационную, пропагандистскую, разъяснительную работу для того, чтобы выполнить задачи, которые перед нами поставлены", - уточнил глава региона.
По его словам, сейчас резерв коронавирусных коек уменьшается.
"При необходимости то количество коек, которое было, мы развернем. Вся инфраструктура создана. Там, где были койки с кислородом, все это осталось", - отметил губернатор.
По данным оперативного штаба Тюменской области, всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 36 991 случай заболевания.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.