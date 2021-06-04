https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735717757.html

Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев

Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021

Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев

Российские частные медицинские сети готовы начать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан, заявили РИА Новости опрошенные компании. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:59

2021-06-04T19:59

2021-06-04T19:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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коронавирусы

здоровье - общество

ржд

дмитрий кондратьев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские частные медицинские сети готовы начать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан, заявили РИА Новости опрошенные компании.Президент РФ Владимир Путин ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству до конца месяца проработать вопрос о проведении платной вакцинации иностранцев в России от ковида."Технически готовы. Сейчас это вопрос ограничений со стороны департамента здравоохранения Москвы как поставщика вакцин для нас. Если эти ограничения будут сняты или будет иной поставщик вакцин, то проводить вакцинацию иностранцев мы готовы", - сказал медицинский директор "Инвитро-Москвы" Дмитрий Кондратьев.Начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова заверила, что клиники "РЖД-Медицина" также будут готовы принять иностранных граждан для проведения вакцинации от коронавируса."Да, мы готовы предоставить такого рода услуги по вакцинации. Для этого у нас есть все необходимое: многолетний опыт, широкая сеть клиник, квалифицированный персонал, пункты вакцинации в наших клиниках, на железнодорожных вокзалах и в передвижных клинико-диагностических поездах", - сказала собеседница агентства.Она в том числе отметила, что компания сразу предложит эту услугу, как только на законодательном уровне будут урегулированы все вопросы и утверждена нормативно-правовая база для иммунизации иностранцев.

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