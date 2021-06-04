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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735717757.html
Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев
Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021
Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев
Российские частные медицинские сети готовы начать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан, заявили РИА Новости опрошенные компании. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:59
2021-06-04T19:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирусы
здоровье - общество
ржд
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские частные медицинские сети готовы начать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан, заявили РИА Новости опрошенные компании.Президент РФ Владимир Путин ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству до конца месяца проработать вопрос о проведении платной вакцинации иностранцев в России от ковида."Технически готовы. Сейчас это вопрос ограничений со стороны департамента здравоохранения Москвы как поставщика вакцин для нас. Если эти ограничения будут сняты или будет иной поставщик вакцин, то проводить вакцинацию иностранцев мы готовы", - сказал медицинский директор "Инвитро-Москвы" Дмитрий Кондратьев.Начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова заверила, что клиники "РЖД-Медицина" также будут готовы принять иностранных граждан для проведения вакцинации от коронавируса."Да, мы готовы предоставить такого рода услуги по вакцинации. Для этого у нас есть все необходимое: многолетний опыт, широкая сеть клиник, квалифицированный персонал, пункты вакцинации в наших клиниках, на железнодорожных вокзалах и в передвижных клинико-диагностических поездах", - сказала собеседница агентства.Она в том числе отметила, что компания сразу предложит эту услугу, как только на законодательном уровне будут урегулированы все вопросы и утверждена нормативно-правовая база для иммунизации иностранцев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, здоровье - общество, ржд, дмитрий кондратьев, владимир путин, москва, вакцинация, общество

Российские частные клиники заявили о готовности к вакцинации иностранцев

19:59 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские частные медицинские сети готовы начать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан, заявили РИА Новости опрошенные компании.
Президент РФ Владимир Путин ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству до конца месяца проработать вопрос о проведении платной вакцинации иностранцев в России от ковида.
"Технически готовы. Сейчас это вопрос ограничений со стороны департамента здравоохранения Москвы как поставщика вакцин для нас. Если эти ограничения будут сняты или будет иной поставщик вакцин, то проводить вакцинацию иностранцев мы готовы", - сказал медицинский директор "Инвитро-Москвы" Дмитрий Кондратьев.
Начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова заверила, что клиники "РЖД-Медицина" также будут готовы принять иностранных граждан для проведения вакцинации от коронавируса.
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Вчера, 17:46Распространение коронавируса
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"Да, мы готовы предоставить такого рода услуги по вакцинации. Для этого у нас есть все необходимое: многолетний опыт, широкая сеть клиник, квалифицированный персонал, пункты вакцинации в наших клиниках, на железнодорожных вокзалах и в передвижных клинико-диагностических поездах", - сказала собеседница агентства.
Она в том числе отметила, что компания сразу предложит эту услугу, как только на законодательном уровне будут урегулированы все вопросы и утверждена нормативно-правовая база для иммунизации иностранцев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРЖДДмитрий КондратьевВладимир ПутинМоскваВакцинацияОбщество
 
 
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