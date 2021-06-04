https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735647207.html

В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов

В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов - РИА Новости, 04.06.2021

В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов

Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:29

2021-06-04T15:29

2021-06-04T15:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

валерий рязанский

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Президент РФ Владимир Путин попросил правительство, регионы и бизнес проработать вопросы вакцинации приезжающих в РФ мигрантов.По его словам, в таком случае у работодателя есть возможность осуществлять контроль за здоровьем приезжающих иностранных граждан, чтобы избежать в местах, где они проживают, мини-эпидемий."Те, кто самостоятельно устраиваются на работу, хорошо было бы их обязать предъявлять сертификат о прохождении вакцинации", - сказал политик.По его словам, вакцинация не должна быть слишком затратной, порядка 2-3 тысячи рублей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий рязанский, владимир путин, общество