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В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов
В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов - РИА Новости, 04.06.2021
В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов
Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:29
2021-06-04T15:29
2021-06-04T15:29
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Президент РФ Владимир Путин попросил правительство, регионы и бизнес проработать вопросы вакцинации приезжающих в РФ мигрантов.По его словам, в таком случае у работодателя есть возможность осуществлять контроль за здоровьем приезжающих иностранных граждан, чтобы избежать в местах, где они проживают, мини-эпидемий."Те, кто самостоятельно устраиваются на работу, хорошо было бы их обязать предъявлять сертификат о прохождении вакцинации", - сказал политик.По его словам, вакцинация не должна быть слишком затратной, порядка 2-3 тысячи рублей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий рязанский, владимир путин, общество