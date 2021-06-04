Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735647207.html
В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов
В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов - РИА Новости, 04.06.2021
В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов
Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:29
2021-06-04T15:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий рязанский
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_07c84621eff2d73884999e338496f402.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Президент РФ Владимир Путин попросил правительство, регионы и бизнес проработать вопросы вакцинации приезжающих в РФ мигрантов.По его словам, в таком случае у работодателя есть возможность осуществлять контроль за здоровьем приезжающих иностранных граждан, чтобы избежать в местах, где они проживают, мини-эпидемий."Те, кто самостоятельно устраиваются на работу, хорошо было бы их обязать предъявлять сертификат о прохождении вакцинации", - сказал политик.По его словам, вакцинация не должна быть слишком затратной, порядка 2-3 тысячи рублей.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bff0cc433917707691e3b4f2c911cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий рязанский, владимир путин, общество

В Совфеде оценили предложение Путина о вакцинации мигрантов

15:29 04.06.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские работодатели должны брать на себя расходы по вакцинации трудовых мигрантов, чтобы иметь контроль над ситуацией со здоровьем приезжих граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство, регионы и бизнес проработать вопросы вакцинации приезжающих в РФ мигрантов.
"Если мигранты приезжают на работу в Россию организовано, то лучше это сделать через работодателя, чтобы он оплатил расходы на вакцинацию", - сказал парламентарий.
По его словам, в таком случае у работодателя есть возможность осуществлять контроль за здоровьем приезжающих иностранных граждан, чтобы избежать в местах, где они проживают, мини-эпидемий.
"Те, кто самостоятельно устраиваются на работу, хорошо было бы их обязать предъявлять сертификат о прохождении вакцинации", - сказал политик.
По его словам, вакцинация не должна быть слишком затратной, порядка 2-3 тысячи рублей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВалерий РязанскийВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния