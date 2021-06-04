https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735737864.html

В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19

В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19

Два случая смерти после вакцинации от коронавируса официально зарегистрированы в Эстонии, сообщила в пятницу глава бюро надзора за безопасностью департамента... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T23:40

2021-06-04T23:40

2021-06-04T23:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_69f8270c02f2dadb8ac1a38a147d3c73.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Два случая смерти после вакцинации от коронавируса официально зарегистрированы в Эстонии, сообщила в пятницу глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла."Вакцина от коронавируса вызвала образование тромба и как следствие смерть 31-летнего спасателя. Во втором случае пожилая женщина в результате прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму. Это единственные доказанные случаи летального исхода, связанные с вакцинацией. Всё остальное - домыслы, распространяемые в социальных сетях", - сказала Уускюла порталу Delfi.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру пятницы прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 490 619 человек, что составляет 36,9% от всего населения страны, при этом 283 372 человека получили уже обе дозы вакцины.За этот период поступило 3872 сообщения о побочных эффектах, что составляет 0,55% от всех доз вакцины. Из них 2447 сообщений касались вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech - 1257, Moderna - 127, Janssen - 41.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735733178.html

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735725375.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , эстония, в мире