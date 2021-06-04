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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735737864.html
В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
Два случая смерти после вакцинации от коронавируса официально зарегистрированы в Эстонии, сообщила в пятницу глава бюро надзора за безопасностью департамента... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:40
2021-06-04T23:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Два случая смерти после вакцинации от коронавируса официально зарегистрированы в Эстонии, сообщила в пятницу глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла."Вакцина от коронавируса вызвала образование тромба и как следствие смерть 31-летнего спасателя. Во втором случае пожилая женщина в результате прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму. Это единственные доказанные случаи летального исхода, связанные с вакцинацией. Всё остальное - домыслы, распространяемые в социальных сетях", - сказала Уускюла порталу Delfi.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру пятницы прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 490 619 человек, что составляет 36,9% от всего населения страны, при этом 283 372 человека получили уже обе дозы вакцины.За этот период поступило 3872 сообщения о побочных эффектах, что составляет 0,55% от всех доз вакцины. Из них 2447 сообщений касались вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech - 1257, Moderna - 127, Janssen - 41.
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735733178.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , эстония, в мире

В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19

23:40 04.06.2021 (обновлено: 23:41 04.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Два случая смерти после вакцинации от коронавируса официально зарегистрированы в Эстонии, сообщила в пятницу глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла.
"Вакцина от коронавируса вызвала образование тромба и как следствие смерть 31-летнего спасателя. Во втором случае пожилая женщина в результате прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму. Это единственные доказанные случаи летального исхода, связанные с вакцинацией. Всё остальное - домыслы, распространяемые в социальных сетях", - сказала Уускюла порталу Delfi.
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Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру пятницы прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 490 619 человек, что составляет 36,9% от всего населения страны, при этом 283 372 человека получили уже обе дозы вакцины.
За этот период поступило 3872 сообщения о побочных эффектах, что составляет 0,55% от всех доз вакцины. Из них 2447 сообщений касались вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech - 1257, Moderna - 127, Janssen - 41.
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