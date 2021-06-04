Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735657581.html
Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 04.06.2021
Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил российского президента Владимира Путина за "Спутник V" и инициативы в борьбе с коронавирусом, по словам австрийского РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:59
2021-06-04T15:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491439_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1338503dc49ecec3c2ec2eef0b78d368.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил российского президента Владимира Путина за "Спутник V" и инициативы в борьбе с коронавирусом, по словам австрийского лидера, в борьбе с пандемией географическое происхождение вакцины неважно."Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть... Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли", - заявил Курц в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eebb33c3b4776014759ea31b24a9eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, австрия, в мире

Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

15:59 04.06.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил российского президента Владимира Путина за "Спутник V" и инициативы в борьбе с коронавирусом, по словам австрийского лидера, в борьбе с пандемией географическое происхождение вакцины неважно.
"Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть... Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли", - заявил Курц в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021.
"Я очень рад, что "Спутник V" представлен уже более чем в 60 странах. Мне хотелось бы поблагодарить вас, господин президент Путин, за инициативы в этой сфере", - отметил Курц.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)Себастьян КурцРоссийский фонд прямых инвестицийАвстрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния