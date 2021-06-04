https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735657581.html

Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 04.06.2021

Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил российского президента Владимира Путина за "Спутник V" и инициативы в борьбе с коронавирусом, по словам австрийского РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:59

2021-06-04T15:59

2021-06-04T15:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

российский фонд прямых инвестиций

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491439_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1338503dc49ecec3c2ec2eef0b78d368.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил российского президента Владимира Путина за "Спутник V" и инициативы в борьбе с коронавирусом, по словам австрийского лидера, в борьбе с пандемией географическое происхождение вакцины неважно."Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть... Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли", - заявил Курц в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, австрия, в мире