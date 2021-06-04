https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735541140.html

Аргентина сохраняет планы по массовому производству вакцины "Спутник V"

Аргентина сохраняет планы по массовому производству вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 04.06.2021

Аргентина сохраняет планы по массовому производству вакцины "Спутник V"

Аргентинская сторона сохраняет без изменений планы по производству российской вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T05:13

2021-06-04T05:13

2021-06-04T05:24

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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аргентина

в мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Аргентинская сторона сохраняет без изменений планы по производству российской вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Эдуардо Суаин.Ранее глава минздрава латиноамериканской страны Карла Висскотти сообщила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", произведенных в Аргентине.В апреле РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутника V", в дальнейшем вакцина может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия была доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210603/chili-1735526092.html

https://ria.ru/20210604/argentina-1735537699.html

латинская америка

аргентина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире