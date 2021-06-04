Аргентина сохраняет планы по массовому производству вакцины "Спутник V"
05:13 04.06.2021 (обновлено: 05:24 04.06.2021)
© AP Photo / Natacha PisarenkoБуэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Аргентинская сторона сохраняет без изменений планы по производству российской вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Эдуардо Суаин.
"Да, планы остаются прежними", - ответил посол на вопрос о начале массового производства российской вакцины, начиная с июля.
Ранее глава минздрава латиноамериканской страны Карла Висскотти сообщила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", произведенных в Аргентине.
В апреле РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутника V", в дальнейшем вакцина может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия была доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.
Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.