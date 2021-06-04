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Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"
Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"
Украина не может напрямую влиять на процесс применения санкций к газопроводу "Северный поток — 2", но делает все возможное, чтобы проект не был реализован,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T21:47
2021-06-04T21:47
россия
алексей данилов
nord stream 2 ag
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир путин
сша
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КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Украина не может напрямую влиять на процесс применения санкций к газопроводу "Северный поток — 2", но делает все возможное, чтобы проект не был реализован, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2" в пятницу на ПМЭФ. По его словам, "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку — 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора."В США сегодня есть республиканцы, которые настаивают на том, чтобы санкции были продлены и не может идти речи о том, что он (проект – ред.) должен быть закончен. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет прямой возможности влиять на эти процессы. Но все наши дипломатические работники приобщены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы это прекратить", - заявил Данилов на брифинге.По его словам, вопросы продления санкций против "Северного потока — 2" очень сложные, поскольку в ЕС есть "мощные игроки", которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ. "В первую очередь, это Германия и Франция, которые на сегодняшний день непосредственно являются экономическими и политическими партнерами РФ", - добавил он.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735716224.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/zelenskiy-1735124009.html
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россия, алексей данилов, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир путин, сша, украина, экономика

Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"

21:47 04.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Украина не может напрямую влиять на процесс применения санкций к газопроводу "Северный поток — 2", но делает все возможное, чтобы проект не был реализован, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2" в пятницу на ПМЭФ. По его словам, "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку — 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора.
США сегодня есть республиканцы, которые настаивают на том, чтобы санкции были продлены и не может идти речи о том, что он (проект – ред.) должен быть закончен. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет прямой возможности влиять на эти процессы. Но все наши дипломатические работники приобщены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы это прекратить", - заявил Данилов на брифинге.
По его словам, вопросы продления санкций против "Северного потока — 2" очень сложные, поскольку в ЕС есть "мощные игроки", которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ. "В первую очередь, это Германия и Франция, которые на сегодняшний день непосредственно являются экономическими и политическими партнерами РФ", - добавил он.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 19:44
Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:38Авторы
Зеленский признал "Северный поток -2" беспроигрышной комбинацией России
 
РоссияАлексей ДаниловNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)ГазпромСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ПутинСШАУкраинаЭкономика
 
 
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