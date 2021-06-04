Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Украина не может напрямую влиять на процесс применения санкций к газопроводу "Северный поток — 2", но делает все возможное, чтобы проект не был реализован, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2" в пятницу на ПМЭФ. По его словам, "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку — 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора.
"В США сегодня есть республиканцы, которые настаивают на том, чтобы санкции были продлены и не может идти речи о том, что он (проект – ред.) должен быть закончен. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет прямой возможности влиять на эти процессы. Но все наши дипломатические работники приобщены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы это прекратить", - заявил Данилов на брифинге.
По его словам, вопросы продления санкций против "Северного потока — 2" очень сложные, поскольку в ЕС есть "мощные игроки", которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ. "В первую очередь, это Германия и Франция, которые на сегодняшний день непосредственно являются экономическими и политическими партнерами РФ", - добавил он.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.