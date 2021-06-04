https://ria.ru/20210604/ukraina-1735729021.html

Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"

Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"

Украина не может напрямую влиять на процесс применения санкций к газопроводу "Северный поток — 2", но делает все возможное, чтобы проект не был реализован,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T21:47

2021-06-04T21:47

2021-06-04T21:47

россия

алексей данилов

nord stream 2 ag

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

газпром

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир путин

сша

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КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Украина не может напрямую влиять на процесс применения санкций к газопроводу "Северный поток — 2", но делает все возможное, чтобы проект не был реализован, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2" в пятницу на ПМЭФ. По его словам, "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку — 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора."В США сегодня есть республиканцы, которые настаивают на том, чтобы санкции были продлены и не может идти речи о том, что он (проект – ред.) должен быть закончен. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет прямой возможности влиять на эти процессы. Но все наши дипломатические работники приобщены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы это прекратить", - заявил Данилов на брифинге.По его словам, вопросы продления санкций против "Северного потока — 2" очень сложные, поскольку в ЕС есть "мощные игроки", которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ. "В первую очередь, это Германия и Франция, которые на сегодняшний день непосредственно являются экономическими и политическими партнерами РФ", - добавил он.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735716224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/zelenskiy-1735124009.html

россия

сша

украина

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россия, алексей данилов, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир путин, сша, украина, экономика