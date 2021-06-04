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Жителя Свердловской области обвинили в убийстве туристки из Перми
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве туристки из Перми - РИА Новости, 04.06.2021
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве туристки из Перми
Ранее судимому жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве туристки из Перми, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:46
2021-06-04T15:47
россия
скр
свердловская область
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ранее судимому жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве туристки из Перми, сообщается на сайте СК РФ.Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что второго июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области. Автомобиль женщины, по его словам, был найден возле водохранилища города Михайловска, банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег."Ранее судимому жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на 30 мая обвиняемый из корыстных побуждений убил ранее незнакомую ему 35-летнюю жительницу Пермского края, находившуюся в туристическом походе в Нижнесергинском районе. После убийства, он спрятал ее тело и похитил принадлежащее ей имущество."В ближайшее время органами СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что санкция статьи УК РФ, инкриминируемой обвиняемому, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляется в сообщении.
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россия, скр, свердловская область, пермский край, происшествия

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве туристки из Перми

15:46 04.06.2021 (обновлено: 15:47 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ранее судимому жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве туристки из Перми, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что второго июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области. Автомобиль женщины, по его словам, был найден возле водохранилища города Михайловска, банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег.
"Ранее судимому жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 30 мая обвиняемый из корыстных побуждений убил ранее незнакомую ему 35-летнюю жительницу Пермского края, находившуюся в туристическом походе в Нижнесергинском районе. После убийства, он спрятал ее тело и похитил принадлежащее ей имущество.
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"В ближайшее время органами СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что санкция статьи УК РФ, инкриминируемой обвиняемому, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляется в сообщении.
 
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