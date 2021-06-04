https://ria.ru/20210604/turizm-1735544358.html

В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов

В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов - РИА Новости, 04.06.2021

В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов

Туризм и гостиничный бизнес Москвы до сих пор испытывают давление ограничительных мер в связи с пандемией и демонстрируют наименьшие темпы восстановления,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:37

2021-06-04T07:37

2021-06-04T07:37

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

экономика

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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июня – РИА Новости. Туризм и гостиничный бизнес Москвы до сих пор испытывают давление ограничительных мер в связи с пандемией и демонстрируют наименьшие темпы восстановления, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Он отметил, что позитивную динамику демонстрируют многие отрасли экономики. Так, рост и восстановление отмечаются в строительной отрасли, объем строительных работ в 1 квартале 2021 года вырос уже на 24% по сравнению с январем-мартом 2020 года."Если говорить про организацию торговли, мы видим достаточно хорошую восстановительную динамику. Оборот торговых предприятий в январе-апреле вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И здесь самое примечательное в том, что мы видим достаточно уверенный рост в сегменте непродовольственных товаров", - сказал Пуртов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/ekonomika-1735422344.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), москва, экономика