В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июня – РИА Новости. Туризм и гостиничный бизнес Москвы до сих пор испытывают давление ограничительных мер в связи с пандемией и демонстрируют наименьшие темпы восстановления, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"Туристический и гостиничный сектор – это единственные, наверное, направления, которые до сих пор испытывают давление ограничительных мер. Мы видим у них меньшие темпы восстановления, их обороты за первые четыре месяца 2021 года выросли всего лишь на 2,7% к аналогичному периоду предыдущего года, но все же они растут. Надеемся, что по мере снятия ограничений восстановление пойдет более быстрыми темпами", - сообщил Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что позитивную динамику демонстрируют многие отрасли экономики. Так, рост и восстановление отмечаются в строительной отрасли, объем строительных работ в 1 квартале 2021 года вырос уже на 24% по сравнению с январем-мартом 2020 года.
"Если говорить про организацию торговли, мы видим достаточно хорошую восстановительную динамику. Оборот торговых предприятий в январе-апреле вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И здесь самое примечательное в том, что мы видим достаточно уверенный рост в сегменте непродовольственных товаров", - сказал Пуртов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.