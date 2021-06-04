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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/turizm-1735544358.html
В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов
В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов - РИА Новости, 04.06.2021
В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов
Туризм и гостиничный бизнес Москвы до сих пор испытывают давление ограничительных мер в связи с пандемией и демонстрируют наименьшие темпы восстановления,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:37
2021-06-04T07:37
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
экономика
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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июня – РИА Новости. Туризм и гостиничный бизнес Москвы до сих пор испытывают давление ограничительных мер в связи с пандемией и демонстрируют наименьшие темпы восстановления, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Он отметил, что позитивную динамику демонстрируют многие отрасли экономики. Так, рост и восстановление отмечаются в строительной отрасли, объем строительных работ в 1 квартале 2021 года вырос уже на 24% по сравнению с январем-мартом 2020 года."Если говорить про организацию торговли, мы видим достаточно хорошую восстановительную динамику. Оборот торговых предприятий в январе-апреле вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И здесь самое примечательное в том, что мы видим достаточно уверенный рост в сегменте непродовольственных товаров", - сказал Пуртов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), москва, экономика

В Москве рассказали о проблемах туристического и гостиничного секторов

07:37 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июня – РИА Новости. Туризм и гостиничный бизнес Москвы до сих пор испытывают давление ограничительных мер в связи с пандемией и демонстрируют наименьшие темпы восстановления, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"Туристический и гостиничный сектор – это единственные, наверное, направления, которые до сих пор испытывают давление ограничительных мер. Мы видим у них меньшие темпы восстановления, их обороты за первые четыре месяца 2021 года выросли всего лишь на 2,7% к аналогичному периоду предыдущего года, но все же они растут. Надеемся, что по мере снятия ограничений восстановление пойдет более быстрыми темпами", - сообщил Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что позитивную динамику демонстрируют многие отрасли экономики. Так, рост и восстановление отмечаются в строительной отрасли, объем строительных работ в 1 квартале 2021 года вырос уже на 24% по сравнению с январем-мартом 2020 года.
"Если говорить про организацию торговли, мы видим достаточно хорошую восстановительную динамику. Оборот торговых предприятий в январе-апреле вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И здесь самое примечательное в том, что мы видим достаточно уверенный рост в сегменте непродовольственных товаров", - сказал Пуртов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтрав ММПЦ Россия сегодня. 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)МоскваЭкономика
 
 
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