https://ria.ru/20210604/turist-1735547359.html

В Крыму с начала года побывали около двух миллионов туристов

В Крыму с начала года побывали около двух миллионов туристов - РИА Новости, 04.06.2021

В Крыму с начала года побывали около двух миллионов туристов

Около двух миллионов туристов уже отдохнули в Крыму с начала 2021 года, что выше уровня "доковидного" 2019 года на 53%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:34

2021-06-04T08:34

2021-06-04T08:34

туризм

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Около двух миллионов туристов уже отдохнули в Крыму с начала 2021 года, что выше уровня "доковидного" 2019 года на 53%, сообщил глава республики Сергей Аксенов."За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным главы региона, 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 5% - по железной дороге.Туристический поток в мае составил около 956 тысяч человек, это на 60% больше, чем в 2019 году, добавил Аксенов.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов. В 2019 году - около 7,5 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kamchatka-1735269556.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым