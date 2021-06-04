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Яркие цитаты Владимира Путина на полях ПМЭФ

Яркие цитаты Владимира Путина на полях ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021

Яркие цитаты Владимира Путина на полях ПМЭФ

РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:27

2021-06-04T15:27

2021-06-04T15:27

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

пмэф

справки

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ПМЭФ 2019 годаО месте России в борьбе за мировое экономическое первенство - "умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится""У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится. Но все меняется. И эта картинка тоже меняется". О деле американского инвестора Майкла Калви – "не воруй, веди себя прилично – и дело с концом" "Послушайте, возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего – там все написано. Ему инкриминируют хищение двух с половиной миллиардов. Это должно быть доказано правоохранительным органами либо с него должны быть сняты обвинения – и все, что здесь такого особенного? Посмотрите на то, что происходит в других станах. Бизнесменам в США дают по 100-150 лет тюрьмы – и ничего. Не воруй, веди себя прилично – и дело с концом". ПМЭФ 2018 годаО работе главы государства – "у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать""И в начале нашей беседы хочу перед вами извиниться, что наша встреча затянулась, мы только что закончили переговоры с французской делегацией и с президентом Макроном. В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать, все так затягивается на неопределенное время".О ситуации в международных отношениях – "все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо""Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается – это совсем и не футбол, и не дзюдо – это просто хаос. Вот мы куда движемся и что нас беспокоит".О грядущих плодах мировой экономики – "беременность, как известно, не болезнь – это нормальное состояние""Господин Шохин сказал, что я "заболел" в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я "заболел". Это просто мировая экономика "беременна" цифровизацией. А беременность, как известно, не болезнь – это нормальное состояние", – сказал Путин, а зал отреагировал аплодисментами. "Девушки, видимо, аплодируют", – заключил глава государства. ПМЭФ 2017 годаО европейских лидерах"Я не отношусь к числу европейских лидеров… Во всяком случае, они так не считают"Вмешательство Запада – "на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют""Это систематическое, на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Заканчивайте!"О нападках на российского посла – "ну вы совсем там спятили что ли?"Президент России Владимир Путин, комментируя нападки в США на российского посла Сергея Кисляка, заявил, что американская сторона "спятила", так как работа главы дипмиссии заключается во встречах и договоренностях с людьми. "Непонятно вообще, откуда взялись эти люди, которые распространяют такую информацию. Просто какая-то катастрофа: наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он за это деньги получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения что ли, за посещение которых его с работы выкинут? Нет. Это же его работа. А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Ну вы совсем там спятили что ли? Это же дипломатическая служба".О русском следе хакерских атак – "отпечатки копыт, скажите, рогов""Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов", – пошутил российский лидер на Петербургском Международном экономическом форуме. Президент подметил, что IP-адреса "следователи" могли придумать, да и вообще сейчас можно все обставить так, что кибератаки провели дети. "Они так организуют, что именно ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере высоких технологий, что они вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательства. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему".Отвечая на вопрос про выход США из Парижского соглашения по климату, Путин пошутил, что теперь даже плохую погоду в России можно "свалить" на президента Дональда Трампа."Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем".О вмешательстве России в выборы США – "это вообще мне антисемитизм напоминает""Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, и они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, а евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения, ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить свою ошибку".Об эффективности команды Трампа на прошедших выборах – "перебирает мужик""Я и сам иногда думал, ну, перебирает мужик, честное слово. Правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась, признать эту ошибку не хочется, не хочется говорить, что это мы такие, извините, что-то не догнали, не продумали".О работе модератора пленарной сессии, ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли – "лидеры со всего мира, а командует американка""Мы сидим, обсуждаем много проблем. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, России – тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве (Молдавии), то есть все регионы представлены. Вот, господин Додон (молдавский президент) сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит, всеми командует – мне последнее слово дают", – с улыбкой заключил российский лидер, поблагодарив ведущую за работу.ПМЭФ 2016 годаО кандидате в президенты США Хиллари Клинтон – "я с ней не работал""Я с ней не работал, с ней Лавров работал. Вот он сидит. Я же не был министром иностранных дел, а Сергей Викторович Лавров был. Он скоро как Громыко." (Андрей Громыко возглавлял МИД СССР с 1957 по 1985 год. Лавров занимает пост главы российского внешнеполитического ведомства с 2004 года).ПМЭФ 2015 годаОб уважении к России – "а кому‑то приятно, чтобы на него плевали, что ли?""Вы понимаете, я все время это слышу: Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы его унижали? Странная даже постановка вопроса. Как будто это какой‑то эксклюзив Россия для себя требует, чтобы нас уважали. А кому‑то приятно, чтобы на него плевали, что ли?"Об агрессии России – "постепенно нас все отжимали, уже поджали к такой черте, за которую дальше мы не можем отступить""Мы не ведем себя агрессивно – мы более настойчиво и последовательно начали отстаивать свои интересы. Мы долгое время, можно сказать – десятилетия, спокойно молчали и предлагали всякие элементы сотрудничества, но постепенно нас все отжимали, уже поджали к такой черте, за которую дальше мы не можем отступить. Это должно быть понятно".О росте мировой долговой нагрузки – "если вы кому‑то много должны, то это уже не ваша проблема, а проблема того, кому вы должны""Господин Ципрас выступал, говорил, я даже записал: проблема Греции – это не греческая проблема, а общеевропейская. Правильно, если вы кому‑то много должны, то это уже не ваша проблема, а проблема того, кому вы должны. Это абсолютно правильный подход".ПМЭФ 2014 годаО 44-м президенте США Бараке Обаме – "пускай идет тогда в судебную систему и там работает""Он судья, что ли, чтобы обвинять кого-то? Он же не судья. Пускай идет тогда в судебную систему и там работает".О сотрудничестве с США – "ну проводили совместные патрулирования в борьбе с пиратством""Вот наши американские партнеры объявили о том, что они не будут с нами сотрудничать в военной области. Вот здорово! А где мы сотрудничали-то? Ну проводили совместные патрулирования в борьбе с пиратством – так мы готовы и дальше продолжить. Что, в наших услугах никто не нуждается? Нуждаются".О взаимоотношении президента и министра – "чем больше начальник, тем меньше ему нужно знать""Вы имеете в виду в отраслевом плане связь? У нас есть министр связи, он сейчас придет и вам все расскажет профессионально, лучше, чем я. Чем больше начальник, тем меньше ему нужно знать".О санкциях Запада – "выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла""Все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего окружения людей и их, как у нас говорят в кругах интеллигенции, уконтрапупить. Я бы на их месте давно подал в суд. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Да, это мои друзья. Я горжусь, что у меня есть такие друзья. Они патриоты. Их бизнес направлен на развитие России. Кроме того, их бизнес понес определенный ущерб от санкций. Я считаю, что это несправедливо и незаконно. Решения СБ ООН по санкциям нет, поэтому санкции незаконны и ухудшают межгосударственные отношения. Нам говорят о третьем пакете санкций. У меня возникает вопрос: в связи с чем?"ПМЭФ 2013 годаО западных СМИ – "там люди эмоциональные, не очень хорошо информированные""Одно дело – это средства массовой информации, там люди эмоциональные, не очень хорошо информированные о том, что происходит в действительности, и у них всякие разные на этот счет предположения. Это, кстати, вина действующих административных структур, правительств. Почему? Потому что, если бы мы вовремя и в полном объеме информировали общественность и средства массовой информации, не было бы разного рода домыслов".Об экономическом росте – "теперь нет волшебной палочки""Много лет мы жили в ситуации бурного, почти непрерывного повышения цен на наши основные экспортные товары, что позволяло отечественным компаниям, да и государству покрывать высокие издержки. Теперь такого фактора больше нет, как и нет легких решений, нет волшебной палочки, которая могла бы разом изменить положение дел". О комиссии по реализации национальной предпринимательской инициативы – "если хотите завалить дело – создайте комиссию""Именно поэтому принято важное решение о создании специальной комиссии по реализации национальной предпринимательской инициативы. В ее состав войдут представители отечественного и иностранного бизнеса, руководители министерств и ведомств. Но, как говорил один из крупных политических деятелей прошлого, "если хотите завалить дело – создайте комиссию". Мы это помним, имеем в виду и понимаем, что для формирования совершенной системы государственных услуг для бизнеса необходимо время". ПМЭФ 2012 годаО колебании курса рубля – "если рубль шевелится, значит он живет""Если рубль шевелится, значит он живет", – сказал Путин, комментируя по просьбе журналистов ситуацию с курсом национальной валюты. О нефтедобыче – "чувствительная сфера""Фактически мы проводим тонкую, точечную фискальную настройку такой чувствительной сферы, как нефтедобыча. Чтобы вся линейка проектов была привлекательна для инвесторов, в полном смысле глобально конкурентоспособна"Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, пмэф, справки