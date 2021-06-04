В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион
22:39 04.06.2021 (обновлено: 22:40 04.06.2021)
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Пермский край заинтересован в прохождении автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга через южную часть региона: трасса позволит расширить транспортную сеть, открыть новые туристические маршруты, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По данным краевой администрации, в пятницу глава региона провёл с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко рабочую встречу в рамках ПМЭФ. Стороны обсудили вопросы строительства новой скоростной трассы М-12.
"Пермский край заинтересован в прохождении новой автодороги по своей территории, так как ввод и присоединение к ней дорог регионального значения позволит расширить транспортную сеть на юге региона. Новая магистраль будет экономически эффективна, удобна и востребована жителями и гостями Пермского края…", - цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации. По словам главы региона, скоростная автомобильная дорога откроет новые возможности для развития туристических маршрутов.
По итогам переговоров было решено организовать филиал госкомпании в Пермском крае: уже на следующей неделе представители "Автодора" приедут в регион для дальнейшей работы над проектом. Недавно на территории Пермского края была создана рабочая группа для своевременного рассмотрения вопросов, возникающих при проектировании и строительстве скоростной трассы.
По данным властей, протяженность проходящего по Пермскому краю четырёхполосного участка (категории 1Б) новой скоростной трассы составит порядка 80 километров. Длина трассы Казань–Екатеринбург — около 800 километров. Часть маршрута пройдет по существующей дорожной сети, что позволит сосредоточить транспортные потоки в едином коридоре, объединив по кратчайшему расстоянию три крупнейшие агломерации: Казань, Уфу и Екатеринбург.
Президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить скоростную магистраль Москва - Казань до Екатеринбурга за три года. По его словам, средства на сооружение опорных магистралей будут выделены из Фонда национального благосостояния, что поможет "подъему" территорий, по которым проходят дороги.