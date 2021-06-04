Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/trassa-1735733274.html
В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион
В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион - РИА Новости, 04.06.2021
В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион
Пермский край заинтересован в прохождении автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга через южную часть региона: трасса позволит расширить транспортную сеть,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:39
2021-06-04T22:40
петербургский международный экономический форум
автодор
дмитрий махонин
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
москва
уфа
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c1ca77b188af84510878fee05a118d2.jpg
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Пермский край заинтересован в прохождении автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга через южную часть региона: трасса позволит расширить транспортную сеть, открыть новые туристические маршруты, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По данным краевой администрации, в пятницу глава региона провёл с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко рабочую встречу в рамках ПМЭФ. Стороны обсудили вопросы строительства новой скоростной трассы М-12."Пермский край заинтересован в прохождении новой автодороги по своей территории, так как ввод и присоединение к ней дорог регионального значения позволит расширить транспортную сеть на юге региона. Новая магистраль будет экономически эффективна, удобна и востребована жителями и гостями Пермского края…", - цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации. По словам главы региона, скоростная автомобильная дорога откроет новые возможности для развития туристических маршрутов.По итогам переговоров было решено организовать филиал госкомпании в Пермском крае: уже на следующей неделе представители "Автодора" приедут в регион для дальнейшей работы над проектом. Недавно на территории Пермского края была создана рабочая группа для своевременного рассмотрения вопросов, возникающих при проектировании и строительстве скоростной трассы.По данным властей, протяженность проходящего по Пермскому краю четырёхполосного участка (категории 1Б) новой скоростной трассы составит порядка 80 километров. Длина трассы Казань–Екатеринбург — около 800 километров. Часть маршрута пройдет по существующей дорожной сети, что позволит сосредоточить транспортные потоки в едином коридоре, объединив по кратчайшему расстоянию три крупнейшие агломерации: Казань, Уфу и Екатеринбург.Президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить скоростную магистраль Москва - Казань до Екатеринбурга за три года. По его словам, средства на сооружение опорных магистралей будут выделены из Фонда национального благосостояния, что поможет "подъему" территорий, по которым проходят дороги.
https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735306172.html
https://ria.ru/20210521/stoimost-1733312856.html
москва
уфа
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e12b95cd2e35a8b92bd8dcca4491ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
автодор, дмитрий махонин, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, москва, уфа, пермский край

В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион

22:39 04.06.2021 (обновлено: 22:40 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Пермский край заинтересован в прохождении автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга через южную часть региона: трасса позволит расширить транспортную сеть, открыть новые туристические маршруты, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По данным краевой администрации, в пятницу глава региона провёл с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко рабочую встречу в рамках ПМЭФ. Стороны обсудили вопросы строительства новой скоростной трассы М-12.
"Пермский край заинтересован в прохождении новой автодороги по своей территории, так как ввод и присоединение к ней дорог регионального значения позволит расширить транспортную сеть на юге региона. Новая магистраль будет экономически эффективна, удобна и востребована жителями и гостями Пермского края…", - цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации. По словам главы региона, скоростная автомобильная дорога откроет новые возможности для развития туристических маршрутов.
По итогам переговоров было решено организовать филиал госкомпании в Пермском крае: уже на следующей неделе представители "Автодора" приедут в регион для дальнейшей работы над проектом. Недавно на территории Пермского края была создана рабочая группа для своевременного рассмотрения вопросов, возникающих при проектировании и строительстве скоростной трассы.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 17:40Петербургский международный экономический форум
Глава "Автодора" рассказал о расходах на трассу "Казань — Екатеринбург"
По данным властей, протяженность проходящего по Пермскому краю четырёхполосного участка (категории 1Б) новой скоростной трассы составит порядка 80 километров. Длина трассы Казань–Екатеринбург — около 800 километров. Часть маршрута пройдет по существующей дорожной сети, что позволит сосредоточить транспортные потоки в едином коридоре, объединив по кратчайшему расстоянию три крупнейшие агломерации: Казань, Уфу и Екатеринбург.
Президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить скоростную магистраль Москва - Казань до Екатеринбурга за три года. По его словам, средства на сооружение опорных магистралей будут выделены из Фонда национального благосостояния, что поможет "подъему" территорий, по которым проходят дороги.
Открытие движения на платном участке автотрассы М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 15:14
Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург
 
Петербургский международный экономический форумАвтодорДмитрий МахонинПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинМоскваУфаПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния