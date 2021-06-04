https://ria.ru/20210604/trassa-1735733274.html

В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион

В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион - РИА Новости, 04.06.2021

В Перми заинтересованы в прохождении трассы Казань-Екатеринбург через регион

Пермский край заинтересован в прохождении автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга через южную часть региона: трасса позволит расширить транспортную сеть,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:39

2021-06-04T22:39

2021-06-04T22:40

петербургский международный экономический форум

автодор

дмитрий махонин

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

москва

уфа

пермский край

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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Пермский край заинтересован в прохождении автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга через южную часть региона: трасса позволит расширить транспортную сеть, открыть новые туристические маршруты, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По данным краевой администрации, в пятницу глава региона провёл с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко рабочую встречу в рамках ПМЭФ. Стороны обсудили вопросы строительства новой скоростной трассы М-12."Пермский край заинтересован в прохождении новой автодороги по своей территории, так как ввод и присоединение к ней дорог регионального значения позволит расширить транспортную сеть на юге региона. Новая магистраль будет экономически эффективна, удобна и востребована жителями и гостями Пермского края…", - цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации. По словам главы региона, скоростная автомобильная дорога откроет новые возможности для развития туристических маршрутов.По итогам переговоров было решено организовать филиал госкомпании в Пермском крае: уже на следующей неделе представители "Автодора" приедут в регион для дальнейшей работы над проектом. Недавно на территории Пермского края была создана рабочая группа для своевременного рассмотрения вопросов, возникающих при проектировании и строительстве скоростной трассы.По данным властей, протяженность проходящего по Пермскому краю четырёхполосного участка (категории 1Б) новой скоростной трассы составит порядка 80 километров. Длина трассы Казань–Екатеринбург — около 800 километров. Часть маршрута пройдет по существующей дорожной сети, что позволит сосредоточить транспортные потоки в едином коридоре, объединив по кратчайшему расстоянию три крупнейшие агломерации: Казань, Уфу и Екатеринбург.Президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить скоростную магистраль Москва - Казань до Екатеринбурга за три года. По его словам, средства на сооружение опорных магистралей будут выделены из Фонда национального благосостояния, что поможет "подъему" территорий, по которым проходят дороги.

https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735306172.html

https://ria.ru/20210521/stoimost-1733312856.html

москва

уфа

пермский край

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автодор, дмитрий махонин, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, москва, уфа, пермский край