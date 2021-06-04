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Тибет продолжает занимать ведущее место по качеству окружающей среды
Тибет продолжает занимать ведущее место по качеству окружающей среды - РИА Новости, 04.06.2021
Тибет продолжает занимать ведущее место по качеству окружающей среды
Состояние экосистемы Тибетского автономного района на юго-западе Китая продолжало быть стабильным в 2020 году. Тибет по-прежнему занимает ведущее место в мире... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:01
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россия-китай: главное
тибет
китай
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Состояние экосистемы Тибетского автономного района на юго-западе Китая продолжало быть стабильным в 2020 году. Тибет по-прежнему занимает ведущее место в мире по качеству окружающей среды, сообщается в отчёте, опубликованном в четверг Управлением экологии и окружающей среды ТАР.В документе отмечается хорошее качество воды в крупных реках и озёрах, а также отличное качество воздуха в 2020 году.К концу 2020 года в Тибете было создано 47 природных заповедников общей площадью 412 200 квадратных километров, занимающих более одной трети общей площади территории этого региона.214 видов редких диких растений Тибета внесены в приложения к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В докладе также отмечено, что популяция большинства охраняемых пород животных значительно увеличилась.
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Тибет продолжает занимать ведущее место по качеству окружающей среды

16:01 04.06.2021
 
© Sputnik / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЛедник Карола в Тибете
Ледник Карола в Тибете - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Жанна Манукян
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Состояние экосистемы Тибетского автономного района на юго-западе Китая продолжало быть стабильным в 2020 году. Тибет по-прежнему занимает ведущее место в мире по качеству окружающей среды, сообщается в отчёте, опубликованном в четверг Управлением экологии и окружающей среды ТАР.
В документе отмечается хорошее качество воды в крупных реках и озёрах, а также отличное качество воздуха в 2020 году.
К концу 2020 года в Тибете было создано 47 природных заповедников общей площадью 412 200 квадратных километров, занимающих более одной трети общей площади территории этого региона.
214 видов редких диких растений Тибета внесены в приложения к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В докладе также отмечено, что популяция большинства охраняемых пород животных значительно увеличилась.
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