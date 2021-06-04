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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210604/terrorizm-1735573909.html
Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом
Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.06.2021
Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом
Китай договорился с сопредельными странами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соглашение достигнуто в ходе переговоров министра иностранных дел КНР Ван И... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:14
2021-06-04T11:14
россия-китай: главное
ван и (политик)
пакистан
китай
в мире
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай договорился с сопредельными странами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соглашение достигнуто в ходе переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с коллегами по диалогу глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана, прошедшему в онлайн-формате.Главы МИД трех стран провели беседу по двум ключевым темам - "процесс установления мира и примирения в Афганистане" и "трехстороннее сотрудничество Китая, Афганистана и Пакистана".Стороны подчеркнули, что необходимо надлежащим образом продвигать процесс установления мира и примирения в Афганистане, как можно скорее прекратить огонь и положить конец насилию. Вывод иностранных войск из Афганистана должен осуществляться ответственно и организованно, необходимо предотвратить ухудшение ситуации в области безопасности и не допустить того, чтобы террористические силы воспользовались шансом и вновь активизировали свою деятельность.Проект разрешения афганского вопроса должен в полной мере отражать принцип "под руководством афганцев и самими афганцами". Стороны выразили поддержку превращению Афганистана в независимое, суверенное и нейтральное государство, проведению им политики умеренного ислама, ведению решительной борьбы с терроризмом и поддержанию добрососедских отношений со всеми странами, в особенности с сопредельными.Стороны договорились, что необходимо рассмотреть эффективные пути углубления трехстороннего сотрудничества в формате Китай-Афганистан-Пакистан в условиях пандемии. Укрепление сотрудничества в области борьбы с COVID-19, в сфере повышения народного благосостояния и в гуманитарной области, а также содействие существенному вовлечению Афганистана в сотрудничество в рамках интеграционной инициативы "Один пояс и один путь" - принесут еще больше пользы народам, населяющим этот регион.Стороны подтвердили свою приверженность совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и подчеркнули необходимость противодействия "двойным стандартам" в области борьбы с терроризмом. Недопустимо, чтобы какая бы то ни было террористическая организация или лицо использовали территорию той или иной страны для совершения преступных действий в отношении других стран. Важно укреплять совместную борьбу с "Исламским движением Восточного Туркестана" и другими террористическими силами, а также защищать мир и стабильность в регионе, резюмировал Ван И.
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ван и (политик), пакистан, китай, в мире

Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом

11:14 04.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай договорился с сопредельными странами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соглашение достигнуто в ходе переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с коллегами по диалогу глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана, прошедшему в онлайн-формате.
Главы МИД трех стран провели беседу по двум ключевым темам - "процесс установления мира и примирения в Афганистане" и "трехстороннее сотрудничество Китая, Афганистана и Пакистана".
Стороны подчеркнули, что необходимо надлежащим образом продвигать процесс установления мира и примирения в Афганистане, как можно скорее прекратить огонь и положить конец насилию. Вывод иностранных войск из Афганистана должен осуществляться ответственно и организованно, необходимо предотвратить ухудшение ситуации в области безопасности и не допустить того, чтобы террористические силы воспользовались шансом и вновь активизировали свою деятельность.
Проект разрешения афганского вопроса должен в полной мере отражать принцип "под руководством афганцев и самими афганцами". Стороны выразили поддержку превращению Афганистана в независимое, суверенное и нейтральное государство, проведению им политики умеренного ислама, ведению решительной борьбы с терроризмом и поддержанию добрососедских отношений со всеми странами, в особенности с сопредельными.
Стороны договорились, что необходимо рассмотреть эффективные пути углубления трехстороннего сотрудничества в формате Китай-Афганистан-Пакистан в условиях пандемии. Укрепление сотрудничества в области борьбы с COVID-19, в сфере повышения народного благосостояния и в гуманитарной области, а также содействие существенному вовлечению Афганистана в сотрудничество в рамках интеграционной инициативы "Один пояс и один путь" - принесут еще больше пользы народам, населяющим этот регион.
Стороны подтвердили свою приверженность совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и подчеркнули необходимость противодействия "двойным стандартам" в области борьбы с терроризмом. Недопустимо, чтобы какая бы то ни было террористическая организация или лицо использовали территорию той или иной страны для совершения преступных действий в отношении других стран. Важно укреплять совместную борьбу с "Исламским движением Восточного Туркестана" и другими террористическими силами, а также защищать мир и стабильность в регионе, резюмировал Ван И.
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Россия-Китай: ГлавноеВан И (политик)ПакистанКитайВ мире
 
 
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