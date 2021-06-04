https://ria.ru/20210604/terrorizm-1735573909.html

Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом

Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.06.2021

Китай договорился с сопредельными странами о борьбе с терроризмом

Китай договорился с сопредельными странами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соглашение достигнуто в ходе переговоров министра иностранных дел КНР Ван И... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:14

2021-06-04T11:14

2021-06-04T11:14

россия-китай: главное

ван и (политик)

пакистан

китай

в мире

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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай договорился с сопредельными странами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соглашение достигнуто в ходе переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с коллегами по диалогу глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана, прошедшему в онлайн-формате.Главы МИД трех стран провели беседу по двум ключевым темам - "процесс установления мира и примирения в Афганистане" и "трехстороннее сотрудничество Китая, Афганистана и Пакистана".Стороны подчеркнули, что необходимо надлежащим образом продвигать процесс установления мира и примирения в Афганистане, как можно скорее прекратить огонь и положить конец насилию. Вывод иностранных войск из Афганистана должен осуществляться ответственно и организованно, необходимо предотвратить ухудшение ситуации в области безопасности и не допустить того, чтобы террористические силы воспользовались шансом и вновь активизировали свою деятельность.Проект разрешения афганского вопроса должен в полной мере отражать принцип "под руководством афганцев и самими афганцами". Стороны выразили поддержку превращению Афганистана в независимое, суверенное и нейтральное государство, проведению им политики умеренного ислама, ведению решительной борьбы с терроризмом и поддержанию добрососедских отношений со всеми странами, в особенности с сопредельными.Стороны договорились, что необходимо рассмотреть эффективные пути углубления трехстороннего сотрудничества в формате Китай-Афганистан-Пакистан в условиях пандемии. Укрепление сотрудничества в области борьбы с COVID-19, в сфере повышения народного благосостояния и в гуманитарной области, а также содействие существенному вовлечению Афганистана в сотрудничество в рамках интеграционной инициативы "Один пояс и один путь" - принесут еще больше пользы народам, населяющим этот регион.Стороны подтвердили свою приверженность совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и подчеркнули необходимость противодействия "двойным стандартам" в области борьбы с терроризмом. Недопустимо, чтобы какая бы то ни было террористическая организация или лицо использовали территорию той или иной страны для совершения преступных действий в отношении других стран. Важно укреплять совместную борьбу с "Исламским движением Восточного Туркестана" и другими террористическими силами, а также защищать мир и стабильность в регионе, резюмировал Ван И.

https://ria.ru/20210601/gripp-1735033704.html

пакистан

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ван и (политик), пакистан, китай, в мире