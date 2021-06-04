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ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта
ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта - РИА Новости, 04.06.2021
ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта
ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:17
2021-06-04T16:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее совместную работу в области разработки технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала сообщает пресс- служба банка."ПСБ планирует принимать активное участие в реализации идей и проектов "Иннопрактики", направленных на развитие инновационной экономики. В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии — это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний", - сообщил руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин, поставивший подпись под соглашением.По словам директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой, сотрудничество с индустриальными партнерами — необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта.
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псб (банк псб), иннопрактика, промсвязьбанк, технологии, новости компаний - экономика

ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта

16:17 04.06.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее совместную работу в области разработки технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала сообщает пресс- служба банка.
"ПСБ планирует принимать активное участие в реализации идей и проектов "Иннопрактики", направленных на развитие инновационной экономики. В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии — это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний", - сообщил руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин, поставивший подпись под соглашением.
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
13:30
ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве
По словам директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой, сотрудничество с индустриальными партнерами — необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта.
 
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