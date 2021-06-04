https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html

ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта

ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта - РИА Новости, 04.06.2021

ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта

ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:17

2021-06-04T16:17

2021-06-04T16:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее совместную работу в области разработки технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала сообщает пресс- служба банка."ПСБ планирует принимать активное участие в реализации идей и проектов "Иннопрактики", направленных на развитие инновационной экономики. В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии — это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний", - сообщил руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин, поставивший подпись под соглашением.По словам директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой, сотрудничество с индустриальными партнерами — необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20210604/soglashenie-1735612258.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псб (банк псб), иннопрактика, промсвязьбанк, технологии, новости компаний - экономика